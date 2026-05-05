Đâu là những loại dầu ăn tốt và không tốt cho sức khỏe của người Việt Nam?

Trong gian bếp của người Việt, dầu ăn là nguyên liệu quen thuộc đến mức nhiều người gần như không nghĩ quá nhiều khi lựa chọn. Một chai dầu đặt cạnh bếp, dùng cho mọi món từ xào, chiên đến nêm nếm, dường như đã trở thành thói quen phổ biến. Thế nhưng, chính sự “tiện đâu dùng đó” này lại tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe.

Không phải loại dầu nào cũng “tốt như nhau," và cách chúng ta sử dụng dầu trong nấu nướng - đặc biệt là chiên, xào ở nhiệt độ cao, càng khiến việc lựa chọn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một số loại dầu có thể hỗ trợ tim mạch, giảm viêm, trong khi số khác nếu dùng thường xuyên lại góp phần làm tăng nguy cơ mắc Bệnh tim mạch hay rối loạn mỡ máu. Hiểu đúng về dầu ăn không chỉ giúp bữa cơm ngon hơn mà còn là cách chăm sóc sức khỏe một cách âm thầm nhưng hiệu quả mỗi ngày.

1. Nhóm dầu ăn tốt cho sức khỏe

Lựa chọn đúng dầu ăn không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn góp phần bảo vệ tim mạch và kiểm soát mỡ máu. Dưới đây là những loại dầu được đánh giá có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

Dầu ôliu

Dầu ôliu từ lâu đã được xem là một trong những loại dầu ăn lành mạnh nhất cho sức khỏe. Thành phần chính của dầu ôliu là chất béo không bão hòa đơn, một loại chất béo có lợi giúp giảm mức cholesterol xấu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, dầu ôliu cũng chứa nhiều chất chống ôxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa của tế bào.

Tuy nhiên, việc sử dụng dầu ôliu cần đúng cách để tối ưu hóa lợi ích. Loại dầu này phù hợp nhất khi dùng trong các món ăn không cần nhiệt độ cao, chẳng hạn như salad, nộm hoặc các món xào nhẹ. Nếu sử dụng để chiên rán ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, các dưỡng chất quý có trong dầu có thể bị phá hủy, làm giảm giá trị dinh dưỡng và không còn tốt cho sức khỏe.

Dầu đậu nành

Dầu đậu nành là một trong những loại dầu ăn phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, nhờ giá cả hợp lý và giá trị dinh dưỡng cân đối. Loại dầu này mang lại lợi ích từ việc chứa cả omega-3 và omega-6, hai loại axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản sinh.

Đặc tính chịu nhiệt ở mức trung bình khiến dầu đậu nành trở nên lý tưởng cho các món xào hay chiên nhẹ. Với tính linh hoạt cao, đây thực sự là một lựa chọn "an toàn" để sử dụng trong chế độ ăn hàng ngày, giúp cân bằng giữa dinh dưỡng và chi phí.

Dầu mè (vừng)

Dầu mè, vốn nổi tiếng với mùi thơm đặc trưng, là một nguyên liệu không thể thiếu trong việc tạo nên hương vị độc đáo cho nhiều món ăn. Đặc điểm nổi bật của loại dầu này chính là khả năng kích thích vị giác, chỉ cần thêm vài giọt dầu mè đã có thể làm "bừng sáng" hương vị của các món như rau luộc, nộm hoặc các món trộn thông qua việc gia tăng mùi thơm và sự đậm đà. Vì lý do này, dầu mè thường được coi là "đối tác hoàn hảo" trong phần cuối của quá trình chế biến, nơi mà hương vị được chú trọng hơn thay vì khả năng chịu nhiệt.

Nhưng không chỉ dừng lại ở hương vị, lợi ích dinh dưỡng của dầu mè cũng đáng được nhắc đến. Loại dầu này chứa các chất chống oxy hóa dồi dào cùng các hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng trong việc hỗ trợ duy trì lối sống lành mạnh. Các thành phần như sesamol và sesamin trong dầu mè được đánh giá cao bởi công dụng bảo vệ tế bào cơ thể khỏi sự tác động của các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Dầu hạt cải (canola)

Dầu hạt cải, hay còn được biết đến với tên gọi dầu canola, là một trong những loại dầu ăn phổ biến nhờ có hàm lượng chất béo bão hòa thấp, nên nó được đánh giá là thân thiện với sức khỏe, đặc biệt là đối với hệ tim mạch. Nhờ đặc tính này, dầu canola thường được khuyên dùng cho những người đang quan tâm đến việc giảm mức cholesterol trong máu hoặc duy trì sức khỏe tim mạch ổn định.

Một điểm nổi bật của dầu canola là tính linh hoạt cao trong quá trình chế biến thực phẩm. Đây là loại dầu lý tưởng để sử dụng trong các phương pháp nấu nướng như xào, áp chảo hay thậm chí chiên nhẹ, vì khả năng chịu nhiệt tốt mà không làm mất đi cấu trúc hóa học vốn có.

Thêm vào đó, hương vị nhẹ nhàng, trung tính của dầu canola giúp giữ được nguyên vẹn mùi vị tự nhiên của nguyên liệu, không làm át đi hương vị chính của món ăn. Do đó, nó thích hợp cho nhiều loại món ăn từ Âu đến Á, kể cả các món thuần Việt.

Dầu cá

Không giống các loại dầu ăn thường được sử dụng trực tiếp trong nấu nướng, dầu cá thường được bổ sung thông qua việc ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như cá hồi, cá thu hoặc qua các dạng viên uống bổ sung. Loại dầu này chứa hàm lượng omega-3 dồi dào, nổi tiếng với khả năng hỗ trợ giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và nâng cao trạng thái khỏe mạnh toàn diện.

Thay vì cố gắng "tích hợp dầu cá vào các món ăn," một cách hiệu quả và tự nhiên hơn là duy trì thói quen ăn những loại cá béo từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Điều này không chỉ giúp hấp thụ tối ưu omega-3 mà còn dễ dàng hơn trong việc dung nạp chất dinh dưỡng từ thực phẩm tươi sống.

2. Nhóm dầu nên hạn chế

Không phải cứ “dầu” là có lợi cho sức khỏe. Một số loại dầu nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt trong thói quen chiên rán của người Việt, có thể âm thầm gây hại cho tim mạch và chuyển hóa.

Dầu cọ

Dầu cọ thường được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn và tại nhiều quán ăn vỉa hè, chủ yếu do giá thành rẻ. Tuy nhiên, loại dầu này chứa hàm lượng cao chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ tích tụ cholesterol xấu trong máu khi tiêu thụ thường xuyên. Điều này có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan.

Dầu dừa

Dầu dừa từng được xem là một loại dầu ăn tốt nhờ những lợi ích mà nó mang lại, tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Loại dầu này chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, có thể gây hại nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc quá mức. Điều này không đồng nghĩa với việc bạn phải loại bỏ hoàn toàn dầu dừa khỏi chế độ ăn uống, nhưng sử dụng nó như nguồn dầu chính hàng ngày là điều cần hạn chế để bảo vệ sức khỏe.

Mỡ động vật

Trong quá khứ, mỡ lợn và mỡ gà từng rất quen thuộc ở các gian bếp Việt Nam truyền thống. Chúng được sử dụng rộng rãi để tăng thêm sự béo ngậy và đậm đà cho các món ăn, đặc biệt là trong những bữa cơm gia đình.

Với hương vị phong phú và khả năng tạo độ bóng bẩy hấp dẫn cho thực phẩm, mỡ động vật đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều món ngon dân dã. Tuy nhiên, xét từ góc độ khoa học dinh dưỡng và sức khỏe, loại nguyên liệu này lại là nguồn cung cấp cholesterol với hàm lượng đáng kể, kết hợp với lượng lớn chất béo bão hòa khó tiêu.

Việc tiêu thụ mỡ động vật thường xuyên trong thời gian dài có thể dẫn đến sự tích tụ cholesterol xấu (LDL) trong máu, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình hình thành các mảng bám trong thành động mạch. Hiện tượng này không chỉ làm giảm lưu thông máu mà còn làm tăng nguy cơ mắc phải chứng xơ vữa động mạch. Đây là một căn bệnh nghiêm trọng và đóng vai trò là nguyên nhân hàng đầu gây ra các tình trạng bệnh lý về tim mạch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Đồng thời, các chất béo bão hòa cũng có thể phản ứng tiêu cực với quá trình trao đổi chất trong cơ thể, làm tăng nhanh nguy cơ béo phì, cao huyết áp và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy, để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro tiềm tàng này, người Việt Nam hiện đại đang dần chuyển hướng sang các loại dầu thực vật có nguồn gốc từ thiên nhiên với hàm lượng chất béo tốt cao hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này cần được thực hiện một cách ý thức và cân nhắc kỹ càng, để vừa duy trì được sức khỏe vừa thưởng thức ẩm thực một cách trọn vẹn nhất.

Dầu chiên đi chiên lại - “kẻ thù” thực sự

Đây chính là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất, đặc biệt trong thói quen ăn uống tại các quán xá hay hàng rong. Khi dầu ăn bị đun nóng lặp đi lặp lại nhiều lần, cấu trúc của chất béo bên trong bắt đầu bị phá vỡ, tạo ra các hợp chất oxy hóa và nhiều chất độc hại cho cơ thể. Những hợp chất này không chỉ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến ung thư.

Nếu dầu đã đổi sang màu sẫm, có mùi khét hoặc xuất hiện nhiều cặn bẩn, tốt nhất nên loại bỏ ngay thay vì tiếc rẻ tiếp tục sử dụng. Việc cố gắng tận dụng dầu ăn cũ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe lâu dài.

3. Làm thế nào để chọn đúng dầu cho từng món ăn quen thuộc của người Việt?

Với các món xào nhanh như rau muống xào tỏi, thịt bò xào rau củ hay mỳ xào, bạn nên ưu tiên các loại dầu có khả năng chịu nhiệt tương đối tốt như dầu đậu nành hoặc dầu hạt cải. Những loại dầu này không chỉ phù hợp với nhiệt độ xào mà còn có tỷ lệ chất béo cân bằng, giúp món ăn giữ được hương vị mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Đối với các món chiên rán như nem rán, cá chiên hay gà rán, điều quan trọng không chỉ là loại dầu mà còn là cách sử dụng. Nếu có thể, hãy chọn các loại dầu có điểm bốc khói cao và ổn định ở nhiệt độ lớn, đồng thời hạn chế tối đa việc tái sử dụng dầu. Một mẻ dầu đã chuyển màu sẫm, có mùi khét hoặc nhiều cặn thì tốt nhất nên bỏ đi, thay vì tiếp tục dùng cho lần sau.

Trong khi đó, những món trộn như nộm, salad hay các món cần tạo hương thơm nhẹ nhàng lại phù hợp với dầu ôliu hoặc dầu mè. Đây là những loại dầu giàu chất chống ôxy hóa, không cần đun nóng quá nhiều nhưng lại giúp tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng cho món ăn.

Bên cạnh đó, tránh việc chỉ sử dụng duy nhất một loại dầu ăn. Mỗi loại dầu đều mang lại lợi ích nhất định, và việc kết hợp đa dạng giữa các loại sẽ giúp cơ thể hấp thụ được thêm nhiều dưỡng chất cần thiết.

Cố gắng hạn chế tối đa các món chiên rán ngập dầu trong thực đơn. Thay vì chiên, bạn có thể lựa chọn các phương pháp chế biến khác như hấp, luộc hoặc áp chảo. Những phương pháp này không chỉ giúp giữ được hương vị tự nhiên của thực phẩm mà còn giảm thiểu lượng dầu mỡ tiêu thụ.

Tuyệt đối không nên tái sử dụng dầu đã qua chiên rán. Thói quen tưởng chừng tiết kiệm này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài vì các chất độc hại sinh ra trong quá trình sử dụng lại dầu.

Cuối cùng, hãy chú ý kiểm soát lượng dầu tiêu thụ hàng ngày. Theo khuyến nghị, mỗi người trưởng thành chỉ nên sử dụng khoảng 20-25g dầu mỗi ngày để đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể mà không gây dư thừa./.

