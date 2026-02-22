Dùng dầu ôliu đúng cách để bảo vệ sức khỏe như thế nào?

Dầu ôliu vẫn thường được ca ngợi như một loại "vàng lỏng" nhờ những chất béo có lợi và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc sử dụng càng nhiều càng tốt hay áp dụng bất kỳ phương pháp nào cũng sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Chính sự chủ quan trong việc sử dụng dầu ôliu có khả năng dẫn tới những hậu quả mà người dùng cần phải thận trọng.

Dưới đây sẽ là những tác động tiêu cực tiềm năng của dầu ôliu đối với sức khỏe khi không được sử dụng phù hợp hoặc vượt quá mức cần thiết.

1. Hàm lượng chất béo bão hòa cao

Dầu ôliu, mặc dù được biết đến là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, cũng chứa một tỷ lệ đáng kể chất béo bão hòa. Cụ thể, trong một thìa canh dầu ôliu, có khoảng 14% là chất béo bão hòa và chứa đến 120 calo. Việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa có thể dẫn đến gia tăng nồng độ cholesterol trong máu, góp phần làm xơ vữa động mạch và ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch.

Thậm chí, hàm lượng chất béo bão hòa trong dầu ôliu cao gấp gần ba lần so với 112g ức gà.

Việc sử dụng dầu ôliu không qua tinh chế một cách thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, béo phì, bệnh tim mạch, đột quỵ, cũng như một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư đại trực tràng.

2. Gây ra các bệnh liên quan đến chất béo chuyển hóa

Quá trình xử lý dầu ôliu, thường bao gồm tinh chế dưới áp suất và nhiệt độ cao, có khả năng làm biến đổi cấu trúc phân tử của dầu. Đồng thời, các axít béo omega-3 có lợi cho sức khỏe cũng bị phá hủy trong suốt quá trình này.

Ngoài ra, việc tiêu thụ dầu ôliu qua chế biến công nghiệp còn ảnh hưởng tiêu cực đến mức cholesterol trong cơ thể. Cụ thể, nó làm giảm nồng độ "cholesterol tốt" (HDL) và gia tăng mức "cholesterol xấu" (LDL), từ đó góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch trong dài hạn.

(Ảnh: Getty images)

3. Làm giảm lượng đường trong máu

Ngoài những ảnh hưởng không mong muốn lên da mặt, dầu ôliu còn có khả năng khiến lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Việc tiêu thụ quá mức loại dầu này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như hạ đường huyết, ra mồ hôi, run rẩy, cảm giác suy nhược và nhiều biến chứng khác.

4. Sỏi túi mật

Một trong các tác hại nghiêm trọng có thể phát sinh từ việc sử dụng dầu ôliu là nguy cơ hình thành sỏi mật. Việc tiêu thụ lượng lớn dầu ôliu có thể gây tắc nghẽn túi mật hoặc góp phần dẫn đến sự xuất hiện của sỏi mật.

Gan của cơ thể đóng vai trò sản xuất mật, được lưu trữ trong túi mật để hỗ trợ quá trình tiêu hóa chất béo. Tuy nhiên, khi cơ thể tích lũy lượng chất béo dư thừa, mật được kích thích tiết ra nhiều hơn để nhũ hóa chất béo. Điều này làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi mật hoặc cản trở hoạt động bình thường của túi mật.

Ngoài ra, dầu ôliu còn có thể làm tăng mức cytokine gây viêm trong cơ thể. Đây là một yếu tố được cho là liên quan đến tình trạng viêm mãn tính, nếu không được kiểm soát, có thể để lại những hệ quả không mong muốn cho sức khỏe.

5. Giảm huyết áp

Dầu ôliu từ lâu đã được biết đến với công dụng hỗ trợ tim mạch và bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng quá mức loại dầu này có thể dẫn đến tình trạng hạ huyết áp nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể, gây nguy cơ cao mắc các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, đột quỵ và thậm chí suy thận.

(Ảnh: Getty images)

6. Gây viêm

Không chỉ giới hạn ở việc ảnh hưởng xấu đến da mặt, việc tiêu thụ một lượng lớn dầu ôliu còn có khả năng làm gia tăng nguy cơ phát triển tình trạng viêm trong cơ thể. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ lượng chất béo cao có trong loại dầu này.

Dầu ôliu chứa hàm lượng lớn axít oleic (khoảng 78%), một thành phần được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt quá trình giải phóng lipopolysaccharides (LPS). LPS là các phân tử gắn kết với các hạt lipoprotein giàu chất béo, còn gọi là chylomicrons, từ hệ tiêu hóa vào máu. Khi nồng độ LPS trong máu tăng cao, phản ứng viêm do tế bào miễn dịch gây ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cơ thể đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan đến các bệnh lý viêm nhiễm.

7. Gây tiêu chảy

Việc tiêu thụ quá nhiều dầu ôliu không chỉ gây tác động không mong muốn đến da mặt mà còn dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ tiêu hóa, trong đó phổ biến nhất là tình trạng tiêu chảy.

Dầu ôliu vốn dĩ chứa hàm lượng chất béo khá cao, điều này có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của cơ thể. Khi sử dụng một lượng lớn, dầu ôliu kích thích hệ tiêu hóa hoạt động mạnh hơn bình thường, làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng khó chịu như tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, loại dầu này sở hữu đặc tính nhuận tràng mạnh mẽ. Nếu vượt quá khả năng hấp thụ của dạ dày và ruột, dầu sẽ không được tiêu hóa hoàn toàn. Hệ quả là người sử dụng có khả năng gặp phải vấn đề tiêu chảy từ mức độ nhẹ cho tới trung bình, làm gián đoạn sinh hoạt hàng ngày và gây cảm giác khó chịu./.

