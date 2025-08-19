11 lợi ích đã được chứng minh của dầu ôliu

Dầu ôliu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chứa chất chống ôxy hóa, chất béo lành mạnh và đặc tính chống viêm, cùng nhiều tác dụng khác.

1. Dầu ôliu giàu chất béo không bão hòa đơn có lợi cho sức khỏe

Dầu ôliu là loại dầu tự nhiên được chiết xuất từ quả ôliu. Khoảng 13,8% thành phần của dầu ôliu là chất béo bão hòa, trong khi 10,5% là chất béo không bão hòa đa như axit béo omega-6 và omega-3.

Tuy nhiên, axit béo chủ yếu trong dầu ôliu là axit oleic - một loại chất béo không bão hòa đơn chiếm tới 71% tổng lượng dầu.

Các nghiên cứu cho thấy axit oleic có thể giúp giảm viêm và stress ôxy hóa, thậm chí có thể tác động tích cực đến các gene liên quan đến ung thư.

Chất béo không bão hòa đơn cũng rất ổn định ở nhiệt độ cao, khiến dầu ôliu nguyên chất trở thành lựa chọn lành mạnh khi nấu ăn.

2. Dầu ôliu chứa nhiều chất chống ôxy hóa

Dầu ôliu nguyên chất chứa một lượng vitamin vừa phải. Ví dụ, 1 muỗng canh cung cấp khoảng 13% nhu cầu vitamin E hàng ngày và 7% vitamin K.

Ngoài ra, dầu ôliu còn chứa nhiều chất chống ôxy hóa hoạt tính sinh học mạnh mẽ, giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh trung ương.

Chất chống ôxy hóa cũng hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ cholesterol trong máu khỏi bị ôxy hóa - những tác dụng quan trọng giúp ngăn ngừa bệnh tim.

3. Dầu ôliu có đặc tính chống viêm mạnh mẽ

(Nguồn: Healthline)

Chất chống ôxy hóa trong dầu, đặc biệt là oleocanthal, có tác dụng tương tự như ibuprofen - một loại thuốc chống viêm không steroid. Ngoài ra, axit oleic trong dầu ôliu cũng giúp làm giảm một số chỉ số viêm như protein phản ứng C (CRP).

4. Dầu ôliu có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, do cục máu đông hoặc xuất huyết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới.

Nhiều nghiên cứu đã phân tích mối liên hệ giữa dầu ôliu và nguy cơ đột quỵ.

Một đánh giá năm 2014 trên hơn 841.000 người cho thấy dầu ôliu là nguồn chất béo không bão hòa đơn duy nhất có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Tuy nhiên, một phân tích tổng hợp năm 2020 lại không tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa việc tiêu thụ dầu ô liu và nguy cơ đột quỵ.

Nếu bạn thuộc nhóm có nguy cơ, nên tham khảo ý kiến chuyên gia để được hướng dẫn về chế độ ăn uống và lối sống phù hợp.

5. Dầu ôliu giúp bảo vệ tim mạch

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Các nghiên cứu quan sát từ nhiều thập kỷ trước cho thấy người dân ở vùng Địa Trung Hải có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn.

Điều này đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu sâu về chế độ ăn Địa Trung Hải, và hiện nay đã có bằng chứng vững chắc cho thấy chế độ ăn này giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Dầu ôliu nguyên chất là thành phần quan trọng trong chế độ ăn này.

Một đánh giá năm 2018 cho thấy dầu ôliu có thể giúp giảm viêm, tăng cholesterol HDL (tốt), và giảm một số loại lipid máu dù không mạnh bằng các loại dầu thực vật khác.

Ngoài ra, dầu ôliu cũng có thể giúp giảm huyết áp - một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất gây bệnh tim và tử vong sớm.

6. Dầu ôliu không gây tăng cân hoặc béo phì

Chất béo chứa nhiều calo và ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải - giàu dầu ôliu - lại có tác động tích cực đến cân nặng.

Một tổng quan năm 2018 còn cho thấy chế độ ăn nhiều dầu ôliu giúp giảm cân hiệu quả hơn so với chế độ ăn ít dầu ôliu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiêu thụ quá mức bất kỳ thực phẩm nào, kể cả dầu ôliu, đều có thể dẫn đến tăng cân.

7. Dầu ôliu có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer

Alzheimer là một trong những bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất thế giới. Đặc điểm nổi bật của bệnh là sự tích tụ mảng beta-amyloid trong não, gây suy giảm trí nhớ và khả năng nhận thức.

Một tổng quan năm 2024 cho thấy dầu ôliu có thể giúp giảm nguy cơ mắc Alzheimer và suy giảm nhận thức nhờ tác dụng làm giảm mảng beta-amyloid, viêm thần kinh và stress ôxy hóa.

Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác định chính xác tác động của dầu ôliu đối với bệnh này.

8. Dầu ôliu có thể giảm nguy cơ tiểu đường loại 2

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy những người tiền tiểu đường bổ sung dầu ôliu giàu axit oleanolic mỗi ngày có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn 55% so với nhóm đối chứng.

Ngoài ra, một phân tích tổng hợp năm 2017 cũng chỉ ra rằng bổ sung dầu ôliu giúp giảm lượng đường huyết và glucose huyết tương lúc đói ở người mắc tiểu đường loại 2.

9. Chất chống ôxy hóa trong dầu ôliu có khả năng chống ung thư

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

Người dân vùng Địa Trung Hải có tỷ lệ mắc một số loại ung thư thấp hơn, và nhiều chuyên gia tin rằng chế độ ăn của họ - có dầu ôliu - là một phần lý do.

Một phân tích tổng hợp lớn năm 2022 cho thấy những người tiêu thụ lượng dầu ôliu cao nhất có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn 31%. Điều này có thể nhờ các chất chống ôxy hóa trong dầu giúp giảm tổn thương ôxy hóa do gốc tự do - một yếu tố chính gây ung thư.

10. Dầu ôliu giúp hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn gây biến dạng và đau nhức khớp. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy dầu ôliu có liên quan đến việc giảm chỉ số viêm và mức độ nghiêm trọng của bệnh, đặc biệt ở những người có tình trạng nặng hơn.

Dầu ôliu cũng giúp giảm mức CRP - yếu tố liên quan đến viêm và tiến triển bệnh. Tuy nhiên, vẫn cần thêm bằng chứng khoa học để xác nhận hiệu quả này.

11. Dầu ôliu có đặc tính kháng khuẩn

Dầu ôliu chứa các hợp chất có thể tiêu diệt hoặc ức chế vi khuẩn có hại. Một trong số đó là Helicobacter pylori - vi khuẩn sống trong dạ dày và có thể gây loét hoặc ung thư dạ dày.

Một nghiên cứu trên động vật năm 2022 cho thấy dầu ôliu nguyên chất có thể chống lại một số chủng H. pylori.

Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu trên người để xác nhận vai trò kháng khuẩn này./.

