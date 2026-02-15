Bộ Y tế: Ưu tiên phân bổ ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống lao

Ngày 15/2, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao, nhằm triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1393/TTg-KGXX ngày 27/10/2025 về tăng cường phòng, chống bệnh lao.

Theo Bộ Y tế, các địa phương cần khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, triển khai các giải pháp và hoạt động phòng, chống lao để đạt mục tiêu và tầm nhìn trong Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế đề nghị ưu tiên phân bổ ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống lao, nhất là các tỉnh có chỉ số mắc lao còn cao, đồng thời sắp xếp đầu mối công tác phòng, chống lao phù hợp với tổ chức chính quyền hai cấp; củng cố mạng lưới để bảo đảm tính liên tục trong triển khai nhiệm vụ.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương lồng ghép các chỉ tiêu về phòng, chống lao vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm; ban hành hướng dẫn về định mức chi cho công tác phòng, chống lao; chỉ đạo Sở Y tế tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ cơ sở hạ tầng, thiết bị, vật tư phục vụ nhiệm vụ; huy động các nguồn tài chính hợp pháp để hỗ trợ bệnh nhân lao thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Trong công tác phòng chống bệnh lao, Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác truyền thông, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trong phòng, chống lao. Nội dung truyền thông cần tập trung nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân trong phát hiện sớm bệnh lao, chủ động tìm kiếm dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm mặc cảm, kỳ thị, phân biệt đối xử và tuân thủ điều trị theo quy định.

Cùng với đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao. Trong đó, các địa phương tiếp tục củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là y tế cơ sở trong phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh lao; bám sát tình hình bệnh lao tại địa phương để kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống lao trong cộng đồng./.

Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để sớm chấm dứt bệnh lao Dù đối mặt với không ít thách thức, công tác phòng chống lao tại Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi duy trì mạng lưới chống lao tại 100% xã, phường...