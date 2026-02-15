Bộ Y tế vào cuộc vụ người dân nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng

Tối 14/2, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho hay Cục đã nhận được thông tin có bệnh nhân phải nhập viện vì nghi ngờ bị ngộ độc Clostridium Botulinum sau khi ăn bữa ăn có món cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng với các triệu chứng nặng như mắt nhìn mờ, đồng tử 2 bên giãn không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng. Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Trạm Y tế xã Phước Chánh tiếp tục chủ động theo dõi sức khoẻ những người ăn cùng bữa ăn và thức ăn với bệnh nhân, khi phát hiện bất kỳ ai có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị hỗ trợ điều trị, cấp cứu kịp thời.

Cùng đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm từng cảnh báo, chỉ lượng nhỏ độc tố botulinum của vi khuẩn Clostridium botulinum cũng có thể gây ngộ độc nặng: liệt cơ, suy hô hấp, nguy hiểm cho người bệnh./.

Quảng Ngãi: Ăn mắm cá chua tự làm, hai bố con nghi ngộ độc Botulinum Sau khi thăm khám, chụp X-quang ngực, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 chẩn đoán nạn nhân bị nhiễm khuẩn huyết tiêu điểm tiêu hóa, nghi ngộ độc Botulinum.