Ca ghép gan cấp cứu kỹ thuật cao giúp cứu sống người bệnh trong ngày 27 Tết

Ngày 14/2 (tức 27 Tết Bính Ngọ), khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sỹ thực hiện ca ghép gan cấp cứu cho nữ bệnh nhân 65 tuổi, quê Hải Phòng.

Bệnh nhân trước đó được chẩn đoán viêm đường mật nguyên phát giai đoạn xơ gan cách đây 3 năm. Thời gian gần đây, tình trạng xơ gan tiến triển nặng, chức năng gan suy giảm nhanh. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với nguyện vọng được ghép gan.

Ngày 13/2, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, xuất hiện hôn mê gan. Trước nguy cơ tử vong rất cao, 8 giờ sáng 14/2, các bác sỹ tại bệnh viện đã tổ chức hội chẩn chuyên môn khẩn cấp xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp điều trị duy nhất, không thể trì hoãn. Sau đó, các đơn vị chuyên môn triển khai quy trình ghép gan cấp cứu. Nhiều bác sỹ, điều dưỡng đang nghỉ ngoài giờ đã nhanh chóng quay trở lại bệnh viện để kịp thời chuẩn bị cho ca ghép.

Tiến sỹ Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy chia sẻ: “Khi người bệnh được xác định có chỉ định ghép gan cấp cứu, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là huy động tối đa mọi nguồn lực để cứu sống người bệnh trong thời gian ngắn nhất. Đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian. Nhiều bác sỹ, điều dưỡng đã về quê hoặc đang trên đường chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, ngay khi nhận được thông tin về ca ghép cấp cứu, tất cả đều sẵn sàng gác lại việc riêng, lập tức quay trở lại bệnh viện.”

Ca phẫu thuật ghép gan diễn ra trong 6 giờ liên tục. Đối với lá gan hiến tặng, các bác sỹ đã thực hiện lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phương pháp phẫu thuật nội soi để tiến hành ghép cho người nhận. Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ngoại khoa, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm chuyên sâu, thao tác tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối, cùng hệ thống trang thiết bị, dụng cụ hiện đại và đồng bộ.

Phương pháp lấy gan ghép qua nội soi mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người hiến khỏe mạnh như: can thiệp ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục, tính thẩm mỹ cao, trong khi vẫn bảo đảm chất lượng mảnh ghép tương đương với phẫu thuật mổ mở truyền thống.

Hiện nay, trên thế giới chỉ một số ít trung tâm gan mật và ghép gan hàng đầu tại các quốc gia có nền y học phát triển như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể triển khai thường quy kỹ thuật lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống bằng phẫu thuật nội soi.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi, chăm sóc tích cực. Đến nay, tình trạng sức khỏe ổn định, chức năng gan ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát chặt chẽ./.

