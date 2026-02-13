Bệnh viện TW Quân đội 108 thực hiện thành công 221 ca ghép tạng trong năm 2025

Trung tướng Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay trong năm 2025 bệnh viện duy trì vững chắc vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, là cơ sở ghép gan số một Việt Nam và Đông Nam Á. Trong năm qua, các bác sỹ của bệnh viện thực hiện thành công 221 ca ghép tạng, trong đó có 158 ca ghép thận, 54 ca ghép gan, 06 ca ghép giác mạc, 03 ca ghép tim.

Đặc biệt khi, lần đầu tiên trong một tuần các bác sỹ của bệnh viện thực hiện thành công 19 ca ghép mô, tạng từ cả người hiến sống và người cho chết não; trong vòng hai tuần vận động được 03 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não. Các kíp ghép tạng luôn sẵn sàng làm việc trong điều kiện cường độ cao, kể cả ngày nghỉ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Không chỉ ghép tạng, Bệnh viện còn là cái nôi phát triển nhiều chuyên ngành kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, can thiệp mạch thần kinh, phẫu thuật nội soi nâng cao…, với nhiều kỹ thuật được chuẩn hóa và chuyển giao rộng rãi trong toàn quốc. Năm 2025 ghi dấu bước bứt phá của chuyên ngành Tim mạch, khi Bệnh viện được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu, từng bước chuyển từ mổ mở sang phẫu thuật và can thiệp xâm lấn tối thiểu. Đặc biệt, Bệnh viện lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái trong điều trị suy tim giai đoạn cuối, cùng với mở rộng các kỹ thuật can thiệp nhịp tim chuyên sâu và phẫu thuật tim ít xâm lấn. Nhờ đó, số ca phẫu thuật tim tăng rõ rệt so với năm 2024.

Trung tướng Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Song song với phát triển trong nước, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong năm, Bệnh viện đã cử 36 kíp chuyên môn đi đào tạo ở nước ngoài, đồng thời tiếp nhận và đào tạo thực hành cho hơn 300 học viên đến từ các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.

Bệnh viện đã phối hợp với tổ chức Operation Walk Ireland tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo thay khớp gối, khớp háng cho khoảng 60 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với hội phẫu thuật nụ cười Hàn Quốc (Operation Smile) mổ cho 115 ca bệnh nhi hoàn toàn miễn phí trong vòng 5 ngày; đón tiếp 27 đoàn chuyên gia quốc tế đến thăm, làm việc, trao đổi học thuật và ký kết hợp tác. Đặc biệt, bệnh viện tổ chức đoàn công tác sang ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Trung ương 103/QĐND Lào nhân dịp kỷ niệm 20 năm hợp tác kết nghĩa, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối hợp tác y học quân sự trong khu vực.

Năm 2025, Bệnh viện ghi nhận sự phát triển rõ nét trong hoạt động khám, chữa bệnh, thể hiện qua mức tăng ổn định về số lượng người bệnh đến khám và điều trị. Có trên 1 triệu người bệnh đến khám, cấp cứu gần 70.000 người bệnh./.

