Tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán

Ngày 8/2, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Để bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính/hậu cần và trực bảo vệ/tự vệ. Niêm yết danh sách cán bộ trực tại các khoa, phòng.

Các cơ sở y tế tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh: Chủ động bảo đảm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế; bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu, tập trung tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, các cơ sở y tế thu dung, điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm thường gặp mùa Đông-Xuân, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xây dựng phương án đáp ứng tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn: chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm; tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết…/.

