Xã hội

Y tế

Ấm lòng Bữa cơm tất niên trao yêu thương tới bệnh nhân ung thư dịp Tết

Chương trình Cơm tất niên là minh chứng rõ ràng và sâu sắc về sự đồng hành và sẻ chia, tình người được thắp lên bằng trái tim của cả đội ngũ y bác sỹ, cán bộ viện và nhà tài trợ.

Thùy Giang
Chương trình Tết yêu thương-Cơm sum vầy tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chương trình Tết yêu thương-Cơm sum vầy tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều tối 2/2, Chương trình Tết yêu thương-Cơm sum vầy tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp đã được tổ chức, nhiều người bệnh quây quần cùng nhau bên mâm cơm truyền thống.

Phó giáo sư Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K chia sẻ Chương trình Cơm tất niên đã trở thành một hoạt động thường niên của Bệnh viện. Đây cũng chính là minh chứng rõ ràng và sâu sắc về sự đồng hành và sẻ chia, tình người được thắp lên bằng trái tim của cả đội ngũ y bác sỹ, cán bộ viện và nhà tài trợ. Mỗi suất cơm, mỗi lời chúc trong chương trình là một thông điệp nhân văn mạnh mẽ: Không ai bị bỏ lại phía sau. Khi cùng chung tay, Bệnh viện sẽ là nơi niềm tin và tình người trở thành liệu pháp quý giá cho quá trình hồi phục.

Những mâm cơm này được Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bến Tre tài trợ, đây cũng là đơn vị vận hành Nhà ăn miễn phí mang đến hàng trăm suất ăn trưa, tối miễn phí mỗi ngày cho tất cả người bệnh điều trị tại cơ sở Tam Hiệp trong suốt 3 năm qua.

Nhiều bệnh nhân tham gia chương trình bày tỏ sự xúc động khi được quây quần bên mâm cơm đầm ấm cùng những người đồng bệnh.

Bên cạnh những hoạt động mang tính nhân văn đã được tổ chức hết sức thành công, mở đầu cho các sự kiện chia sẻ niềm vui năm mới với bệnh nhân như Hội chợ 0 đồng, Đường hoa Xuân, Chương trình Cơm tất niên và Chuyến xe yêu thương là những điểm tựa nâng đỡ tinh thần cho người bệnh thêm trọn vẹn.

Một số hình ảnh tại Chương trình Cơm tất niên:

ah-9.jpg
Chương trình Cơm tất niên đã trở thành một hoạt động thường niên của Bệnh viện K. (Ảnh: PV/Vietnam+)
anh-0.jpg
Đại diện người bệnh phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
anh-01.jpg
Những mâm cơm đủ đầy, trọn vẹn cho người bệnh ung thư đang điều trị bên bữa cơm tất niên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
anh-2.jpg
Hơn cả một bữa cơm, đó là tấm lòng và sự chung tay của cả bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
anh-4.jpg
Người bệnh quây quần cùng nhau bên mâm cơm truyền thống, với bệnh nhân sức khỏe còn yếu thì được bếp ăn chuẩn bị đến từng phòng bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
anh-5.jpg
(Ảnh: PV/Vietnam+)
anh-7.jpg
Mỗi năm đến, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị mà còn là mái ấm đoàn viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
anh-8.jpg
Bữa cơm tất niên tiếp tục được gìn giữ như một truyền thống cao quý. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)
#Chương trình Cơm tất niên #Hoạt động nhân đạo tại bệnh viện #Hỗ trợ bệnh nhân ung thư #Tình người và sẻ chia dịp Tết #Hội chợ 0 đồng #Bệnh viện K
