Ninh Bình: Ứng cứu thành công một thuyền viên bị đứt rời bàn chân trên biển

Ngày 29/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, một thuyền viên trên tàu cá trong quá trình đánh bắt thủy sản gặp sóng to, gió lớn nên bị rơi xuống biển. Lực lượng Biên phòng tỉnh kịp thời tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân bị thương nặng vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29/1, trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, cách cửa Hà Lạn khoảng 12 hải lý về phía Đông Bắc, tàu cá NĐ-91297 TS, do ông Vũ Ngọc Dương (36 tuổi, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) làm chủ tàu, trên tàu có 3 thuyền viên, gặp sóng to, gió lớn.

Thuyền viên Vũ Viết Trường (55 tuổi, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) không may rơi xuống biển, bị chân vịt của tàu chém đứt bàn chân phải, chân trái bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Hải đội Biên phòng 2 đã điều động tàu BP 04.98.01 (3.000CV), ca nô BP 04.07.06 (760CV) cùng 16 cán bộ, chiến sĩ mang theo quân y và cơ số thuốc cứu nạn, cơ động ra hiện trường.

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Biên phòng đã tiếp cận được tàu cá, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn về Trạm kiểm soát Biên phòng Cống số 9, bàn giao cho Đồn Biên phòng Quất Lâm phối hợp với gia đình chuyển nạn nhân lên tuyến trên cấp cứu.

Nạn nhân hiện đã ổn định sức khỏe và được gia đình chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị./.

Quảng Trị: Đưa 11 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn ở Cửa Việt vào bờ an toàn Tàu Thanh Thành Đạt 45 có trọng tải toàn phần 2.947 tấn bị mắc cạn cách bờ khoảng 700m, cách kè Cửa Việt về phía Bắc khoảng 550m, trên tàu có 11 thuyền viên.