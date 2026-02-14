Kịp thời cứu hành khách tàu nước ngoài bị tai nạn trên biển

Ngày 14/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm Cấp cứu y tế, Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng cửa khẩu Cảng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã cấp cứu và đưa nạn nhân bị tai nạn trên biển về bờ an toàn.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 4 phút ngày 14/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu MEIN SCHIFF 6 (quốc tịch Malta), hành trình từ Quảng Ninh đi Singapore. Khi tàu đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 215 hải lý, có một hành khách bị tai nạn nghiêm trọng trên biển.

Theo thông tin ban đầu, hành khách được xác định là Giovanni De Villa (65 tuổi, quốc tịch Đức) bị trượt ngã bất tỉnh. Bệnh nhân được điều trị trên tàu với chẩn đoán tổn thương lá lách, tắc mạch phổi, rối loạn nhịp tim.

Do tình trạng hết sức nguy kịch, khả năng y tế của tàu không thể đáp ứng, nếu không được can thiệp chuyên khoa kịp thời có thể dẫn đến tử vong, thuyền trưởng tàu MEIN SCHIFF 6 đã khẩn trương liên hệ đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã báo động toàn hệ thống, sẵn sàng phương tiện triển khai ứng cứu; phối hợp với Trung tâm Cấp cứu y tế Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu bị nạn.

Các đơn vị thống nhất lộ trình nhanh nhất hướng về Đà Nẵng và điều động tàu SAR 274 khẩn trương xuất phát làm nhiệm vụ.

Lúc 10 giờ ngày 14/2, tàu SAR 274 rời cảng Đà Nẵng thực hiện cứu nạn, trên tàu có một ê-kíp bác sỹ chuyên khoa của Trung tâm Cấp cứu y tế Đà Nẵng. Đến 11 giờ thì tiếp cận được tàu MEIN SCHIFF 6, lực lượng cứu nạn và y bác sỹ nhanh chóng lên tàu, triển khai hỗ trợ y tế, cấp cứu tại chỗ.

Thời điểm này, bệnh nhân trong tình trạng bất tỉnh, suy hô hấp, nghi chảy máu trong nghiêm trọng. Các bác sỹ đã nỗ lực can thiệp chuyên khoa, chăm sóc tích cực trong suốt hành trình đưa bệnh nhân về bờ.

Đến 12 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa nạn nhân về bờ an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng chuyển vào Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam trên biển./.

