Giới trẻ Hàn Quốc đang phải "trả giá đắt" vì gọi đồ ăn nhanh?

Mở ứng dụng giao đồ ăn đã trở thành câu trả lời thường nhật cho câu hỏi “Tôi nên ăn gì sau giờ làm?” của giới trẻ Hàn Quốc. Nhưng thói quen này đang đặt sức khỏe của giới trẻ Hàn Quốc vào nhiều nguy cơ.

Theo Korea Times, một nghiên cứu cho thấy một phần ba người trẻ tuổi ở Hàn Quốc ăn đồ ăn giao tận nhà hoặc mua mang về ít nhất một lần mỗi ngày.

Bữa ăn tự nấu, từng là bữa ăn hàng ngày điển hình, đã trở thành dịp đặc biệt, trong khi các bữa ăn giao tận nhà nhiều muối, nhiều chất béo đã trở thành bữa ăn chính, làm tăng nguy cơ sức khỏe cho thế hệ trẻ.

Đây không chỉ là vấn đề đối với giới trẻ Hàn Quốc, mà còn là tình trạng chung ở nhiều quốc gia khác, khi những món đồ ăn sẵn tiện lợi, bắt mắt luôn xếp ở vị trí dễ nhìn nhất trong các kệ hàng, và dịch vụ giao hàng nhanh ngày càng trở nên tiện lợi.

Bên cạnh đó, việc ngày càng nhiều người lựa chọn làm công việc online cũng khiến cho nhu cầu giao hàng tại chỗ ngày càng cao hơn.

Theo báo cáo “Mô hình ăn uống của người trưởng thành Hàn Quốc” do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố, tỷ lệ người trưởng thành ăn đồ ăn giao tận nhà hoặc mua mang về ít nhất một lần mỗi ngày đã tăng từ 18,3% năm 2016 lên 24,3% năm 2023.

Con số này tăng mạnh trong đại dịch COVID-19, đạt đỉnh điểm 25,2% vào năm 2021, nhưng vẫn duy trì ở mức cao kể từ đó.

Sự thay đổi này rõ rệt nhất ở nhóm người trẻ tuổi. Dữ liệu cho thấy hơn 30% người ở độ tuổi 20 và 30 dựa vào đồ ăn giao tận nhà hoặc mua mang về ít nhất một bữa mỗi ngày, ngay cả sau khi đại dịch kết thúc.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​sự chuyển dịch bền vững từ ăn ngoài sang đặt đồ ăn giao tận nhà”, nhóm nghiên cứu cho biết. “Xu hướng tăng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới.”

Biểu đồ từ báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, được dịch bằng trí tuệ nhân tạo, cho thấy tỷ lệ tiêu thụ đồ ăn giao tận nhà và mang đi ở người trưởng thành và những người từ 19 đến 39 tuổi.

Sự tiện lợi đi kèm với cái giá phải trả

Sự tiện lợi của các ứng dụng giao đồ ăn đi kèm với cái giá phải trả: sự gia tăng mạnh mẽ của bệnh béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Bởi vì hầu hết các bữa ăn giao tận nhà đều thiếu nhãn dinh dưỡng, người tiêu dùng thường không biết mình đang ăn gì.

Để tối đa hóa hương vị, các nhà cung cấp thường cho thêm nhiều chất tăng hương vị, dầu, đường và natri vào món ăn - những yếu tố trực tiếp góp phần gây ra tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì.

KDCA nhấn mạnh rằng những người thường xuyên sử dụng dịch vụ giao đồ ăn có nhiều khả năng vượt quá giới hạn khuyến nghị hàng ngày về lượng natri và chất béo.

“Sự gia tăng tiêu thụ đồ ăn giao tận nhà, đặc biệt là ở những người trong độ tuổi 20 và 30, có liên quan đến nguy cơ lâu dài của bệnh béo phì, hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch,” các nhà nghiên cứu cho biết, đồng thời kêu gọi mọi người đưa ra những lựa chọn có ý thức để cải thiện chế độ ăn uống của mình.

Ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ... là một trong những nguyên nhân gây béo phì, dẫn đến gan nhiễm mỡ. (Ảnh: iStock)

Nguy cơ tiềm ẩn của vi nhựa

Ngoài vấn đề dinh dưỡng, các bữa ăn giao tận nhà còn tiềm ẩn một nguy cơ khác: vi nhựa.

Phần lớn các đơn đặt hàng giao tận nhà đều được đóng gói bằng bao bì nhựa. Khi thức ăn nóng tiếp xúc với những hộp đựng này, nguy cơ vi nhựa xâm nhập vào thức ăn tăng lên đáng kể.

Một nghiên cứu được Đại học Sơn Tây (Trung Quốc) thực hiện năm ngoái cho thấy sinh viên ăn thức ăn từ bao bì nhựa hơn ba lần một ngày có nồng độ vi nhựa trong phân cao hơn đáng kể so với những người không ăn.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng việc tiếp xúc với vi nhựa có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột và gây hại cho sức khỏe đường ruột, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ suy tim và hen suyễn./.

