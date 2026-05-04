Hong Kong ngừng nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ một số khu vực tại Canada và Pháp

Ngày 4/5, Cơ quan an toàn thực phẩm của Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định tạm dừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm liên quan từ Khu đô thị nông thôn Buffalo số 409, tỉnh Saskatchewan của Canada, cùng hai tỉnh Tarn-et-Garonne và Dordogne của Pháp, do bùng phát dịch cúm gia cầm tại các khu vực này.

Trung tâm An toàn thực phẩm (CFS) thuộc Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường của chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong đã yêu cầu các doanh nghiệp ngay lập tức ngừng nhập khẩu thịt gia cầm và các sản phẩm liên quan, trong đó có trứng gia cầm, từ các khu vực nêu trên nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Người phát ngôn CFS cho biết quyết định được đưa ra sau khi nhận được thông báo từ Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về các ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N1 tại những khu vực này.

CFS đã liên hệ với giới chức Canada và Pháp về vụ việc, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các thông tin do WOAH và cơ quan chức năng liên quan công bố.

Người phát ngôn CFS cho biết các biện pháp phù hợp sẽ được triển khai tùy theo diễn biến tình hình./.

