Thủ tướng Nhật Bản nêu bật thành công chuyến công du đến Việt Nam và Australia

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Canberra, Australia ngày 4/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nêu bật những kết quả đạt được trong chuyến thăm đến Việt Nam và Australia, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh trong chuyến công du nước ngoài lần này, bên cạnh việc củng cố mối quan hệ tin cậy cá nhân, các nhà lãnh đạo đã đạt được sự nhất trí về việc thúc đẩy hợp tác cụ thể hướng tới mục tiêu chung là nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của mỗi nước, qua đó cùng nhau giúp toàn khu vực trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

Thủ tướng Takaichi cho biết trong lĩnh vực an ninh kinh tế, các bên đã công bố các văn kiện hợp tác xác nhận tăng cường hợp tác trong các vấn đề cấp bách như đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hay tăng cường tính bền vững của chuỗi cung ứng bao gồm đất hiếm và các khoáng sản quan trọng. Đây là thành tựu rất lớn trong bối cảnh tình hình Trung Đông như hiện nay.

Đặc biệt, tại Việt Nam, Nhật Bản đã giới thiệu dự án đầu tiên trong sáng kiến “Power Asia” vốn đã công bố vào tháng trước, nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ tăng cường nguồn cung dầu thô của Việt Nam, đồng thời các vật tư y tế do doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản.

Việc hỗ trợ đảm bảo nguồn cung năng lượng cần thiết cho hoạt động kinh tế của Việt Nam, một trung tâm quan trọng của chuỗi cung ứng khu vực, sẽ góp phần quan trọng trong duy trì ổn định đời sống của người dân hai nước.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cho biết nhân dịp này đã cùng lãnh đạo hai nước tiến hành các cuộc thảo luận sâu sắc về tình hình khu vực cũng như hợp tác an ninh.

Các bên đã đạt được sự nhất trí về việc tăng cường phối hợp đối với các vấn đề chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm tình hình Đông Á, đặc biệt là việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh.

Đối với sáng kiến “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP) do cố Thủ tướng Shinzo Abe đề xướng cách đây tròn 10 năm, bà Takaichi cho biết đã nhấn mạnh những phát triển của sáng kiến này đã được làm rõ thông qua bài phát biểu quan trọng tại Việt Nam. Qua đó đã truyền tải thông điệp rằng để thích ứng với những thay đổi của thời đại, cần nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của các quốc gia trong khu vực, cùng nhau xây dựng một khu vực ngày càng mạnh mẽ và thịnh vượng thông qua các hợp tác cụ thể.

Dựa trên những kết quả của chuyến thăm Việt Nam và Australia lần này, Nhật Bản mong muốn tiếp tục cùng các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy các nội dung hợp tác trong khuôn khổ FOIP đã được phát triển, nhằm cùng nhau xây dựng toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn./.

Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác chiến lược, thúc đẩy tự chủ, an ninh năng lượng và phát triển bền vững tại ASEAN.