Hàn Quốc nới lỏng thị thực để ứng phó thiếu hụt lao động

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết chính phủ nước này quyết định nới lỏng hàng loạt quy định về thị thực và cư trú đối với người nước ngoài nhằm ứng phó tình trạng suy giảm lực lượng lao động và thúc đẩy lan tỏa văn hóa ra quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, các biện pháp mới được thông qua tại phiên họp thứ ba của Hội đồng Chính sách Thị thực và Cư trú, do Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung Ho chủ trì. Trong tổng số 20 đề xuất từ 6 bộ ngành trung ương và 2 chính quyền địa phương, có 8 đề xuất được phê duyệt.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nới lỏng yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ ngôn ngữ đối với thị thực đào tạo ẩm thực D-4, áp dụng cho học viên tham gia chương trình “Sura Academy” do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc quản lý. Chính sách này nhằm thúc đẩy quốc tế hóa ẩm thực truyền thống hansik, coi đây là một sản phẩm xuất khẩu văn hóa chiến lược.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Chính phủ Hàn Quốc triển khai thí điểm thị thực lao động kỹ năng E-7-3 cho ngành đúc, bổ sung nghề chế tạo khuôn với hạn ngạch ban đầu 150 lao động mỗi năm nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài.

Bên cạnh đó, đảo Jeju được chọn làm mô hình thử nghiệm xu hướng “làm việc kết hợp du lịch.” Người nước ngoài nhập cảnh miễn thị thực có thể gia hạn thời gian lưu trú từ 30 lên 90 ngày nếu được chính quyền địa phương đề xuất, qua đó kỳ vọng kích thích kinh tế địa phương và thu hút lao động làm việc từ xa.

Chính phủ cũng đơn giản hóa điều kiện đối với lao động trình độ cao, miễn yêu cầu một năm kinh nghiệm cho thị thực chuyên gia E-7-1 đối với sinh viên khoa học-kỹ thuật tốt nghiệp các chương trình đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, đồng thời mở rộng cơ hội cho học sinh quốc tế và thiết lập cơ chế “gap year” - cho phép học sinh sau khi tốt nghiệp trung học tạm hoãn việc vào đại học trong khoảng 6-12 tháng hoặc dài hơn để tham gia các hoạt động định hướng, trải nghiệm hoặc chuẩn bị trước khi chính thức bước vào giáo dục bậc cao - cho học sinh các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách thị thực linh hoạt, phù hợp với biến động cơ cấu dân số và nhu cầu thị trường lao động trong thời gian tới.

Các nguồn tin trong ngành cho hay Hàn Quốc đang ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng về số lượng sinh viên quốc tế, song chưa tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực này để bổ sung cho thị trường lao động trong bối cảnh dân số già hóa nhanh. Số liệu mới nhất cho thấy tính đến tháng 3, Hàn Quốc có hơn 320.000 sinh viên nước ngoài, tăng gấp đôi so với năm 2021.

Tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Hàn Quốc, Đại học Yonsei và Đại học Chung-Ang, số sinh viên quốc tế vượt 4.000 người mỗi trường, trong một số trường hợp chiếm tới một nửa tổng số sinh viên.

Sự gia tăng này được thúc đẩy nhờ uy tín quốc tế của các trường đại học Hàn Quốc, làn sóng văn hóa Hàn Quốc, cùng chi phí học tập và sinh hoạt thấp hơn so với Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp vẫn thấp. Năm 2024, chỉ 13,8% sinh viên nước ngoài tìm được việc làm tại các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nguyên nhân chính nằm ở sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, rào cản ngôn ngữ và chất lượng đào tạo cũng là vấn đề. Giới chuyên gia cho rằng Hàn Quốc cần chiến lược chọn lọc hơn, tập trung thu hút sinh viên vào các ngành đang thiếu lao động như sản xuất, đóng tàu, xây dựng và y tế, đồng thời mở rộng lộ trình chuyển đổi từ học tập sang việc làm.

Kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản cho thấy việc phối hợp chính sách liên ngành và định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường là yếu tố then chốt để giữ chân sinh viên quốc tế, qua đó góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt lao động trong dài hạn.

Cùng ngày 4/5, chính quyền thành phố Seoul thông báo mở rộng các chương trình hỗ trợ giáo dục và tâm lý dành cho thanh thiếu niên nhập cư, nhằm thúc đẩy quá trình hòa nhập học đường trong bối cảnh dân số trong độ tuổi đi học suy giảm.

Kế hoạch của thành phố Seoul gồm các chương trình được triển khai tại Trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên Toàn cầu Seoul, đặt tại quận Yeongdeungpo, với trọng tâm là các lớp học tiếng Hàn tổ chức vào buổi chiều các ngày trong tuần và cuối tuần. Thời gian hoạt động của trung tâm được kéo dài từ 10-20h các ngày trong tuần và từ 10-18h vào thứ Bảy nhằm phù hợp với lịch học của học sinh.

Đối tượng thụ hưởng là thanh thiếu niên từ 9-24 tuổi nhập cư vào Hàn Quốc, bao gồm con em gia đình đa văn hóa, người Hàn ở nước ngoài hồi hương và con sinh ra ở nước ngoài của người đào tẩu Triều Tiên kết hôn với người nước ngoài.

Đáng chú ý, chương trình còn cung cấp dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ và hướng dẫn đồng đẳng, do các sinh viên nhập cư theo học ngành tâm lý đảm nhiệm, nhằm hỗ trợ sinh viên mới nhập học đại học vượt qua rào cản ngôn ngữ và quan hệ xã hội./.

