Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Dừng hoạt động toàn bộ cơ sở sản xuất

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo chiều 5/5, ông Đới Thủy Văn (Dai Shuiwen), Thị trưởng thành phố Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam), cho biết toàn bộ nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố này đã dừng hoạt động kể từ 19h ngày 4/5.

Ông Đới Thủy Văn thông báo chính quyền đã triển khai thanh tra an toàn toàn diện và chấn chỉnh trên mọi lĩnh vực một cách đồng bộ nhằm phát hiện và giải quyết các lỗ hổng trong quy định, nâng cao trách nhiệm về an toàn của các doanh nghiệp.

Động thái trên diễn ra sau vụ nổ gây thương vong nghiêm trọng khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương (tính đến trưa 5/5) xảy ra tại Công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh ở Lưu Dương vào chiều 4/5.

Cũng tại họp báo, một quan chức địa phương cho biết chính quyền đang dốc toàn lực để điều trị cho những người bị thương trong vụ nổ. Trong số 61 người bị thương, có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch và 55 người bị thương nhẹ.

Các nạn nhân đang được điều trị tại ba cơ sở y tế ở Lưu Dương, và 17 chuyên gia y tế đã được huy động để hỗ trợ công tác này.

Hệ thống y tế địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên các nỗ lực cứu người bằng cách cung cấp phác đồ điều trị chính xác và tuân thủ các hướng dẫn từ các đội ngũ chuyên gia cấp quốc gia, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho những người bị thương và gia đình họ.

Lưu Dương là một trung tâm sản xuất pháo hoa lớn tại Trung Quốc, chiếm khoảng 60% thị phần nội địa và xấp xỉ 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành này.

Theo số liệu từ chính quyền địa phương, giá trị sản lượng của ngành này đạt 50,58 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7,4 tỷ USD) năm 2025./.

