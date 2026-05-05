Nổ khí gas tại mỏ than ở Colombia, nhiều thợ mỏ mắc kẹt

Giới chức Colombia cho biết 12 thợ mỏ đã bị mắc kẹt sau vụ nổ tại một hầm mỏ ở tỉnh Cundinamarca, miền Trung nước này, ngày 5/5.



Trên mạng xã hội X, Thống đốc tỉnh Cundinamarca, ông Jorge Emilio Rey, cho biết vụ việc xảy ra tại một mỏ than hoạt động hợp pháp ở đô thị Sutatausa, cách thủ đô Bogota 74 km về phía Bắc.

Vụ nổ “dường như do tích tụ khí gas” gây ra. Theo thông tin ban đầu, có 15 thợ mỏ bị mắc kẹt. Ba người đã may mắn thoát ra ngoài, trong đó một người đang được điều trị tại cơ sở y tế địa phương.

Lực lượng cứu hộ đang trên đường tới hiện trường, trong khi xe cứu thương đã được triển khai tại lối vào mỏ. Nhà chức trách cũng đang đánh giá nồng độ khí trong hầm trước khi tiến hành công tác cứu nạn.



Tai nạn hầm mỏ xảy ra khá thường xuyên ở Colombia, chủ yếu do hệ thống thông gió kém. Tại một số khu vực, các mỏ hoạt động bất hợp pháp không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vẫn tồn tại, làm gia tăng rủi ro tai nạn nghiêm trọng./.

Nổ khí gas ở miền Trung Nigeria khiến ít nhất 38 thợ mỏ thiệt mạng Nhà chức trách xác nhận ngoài 38 người thiệt mạng còn có 27 người khác bị thương trong vụ nổ khí gas tại một mỏ khai thác chì ở bang Plateau, miền Trung Nigeria.