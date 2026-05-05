Mexico thu giữ hơn 2 tấn cocaine ngoài khơi bang Oaxaca

Ngày 4/5, nhà chức trách Mexico cho biết lực lượng hải quân nước này đã thu giữ hơn 2 tấn cocaine ngoài khơi bang miền Nam Oaxaca trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ Hải quân Mexico, cho hay lực lượng này đã phát hiện 78 kiện hàng với trọng lượng hơn 2,1 tấn cocaine được bọc trong các bao màu đen tại khu vực cách căn cứ Vùng Hải quân số 10 ở Salina Cruz khoảng 103 hải lý. Lượng ma túy trên có trị giá gần 250.000 USD.

Vụ thu giữ ma túy nói trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mexico đang triển khai chiến lược an ninh tập trung củng cố lực lượng Vệ binh quốc gia, tăng cường công tác tình báo, điều tra và đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các bang trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy.

Trong khi đó, tại Guatemala, chính phủ nước này trước đó một ngày cho biết lực lượng an ninh đã phát hiện và tiêu hủy 87.800 cây cần sa tại huyện Las Cruces, tỉnh biên giới Petén, giáp với Mexico.

Chiến dịch này được triển khai tại các khu vực đồi núi với sự tham gia của cảnh sát và quân đội. Toàn bộ số cây cần sa trên đã bị nhổ bỏ và thiêu hủy ngay tại chỗ.

Bộ Nội vụ Guatemala khẳng định các chiến dịch chống ma túy sẽ tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Petén - khu vực từ lâu được xem là điểm nóng về hoạt động trồng cây chứa chất ma túy.

Số liệu chính thức cho thấy trong năm 2025, Guatemala đã tiêu hủy hơn 2,6 triệu cây cần sa, gần 4.600 cây anh túc và hơn 4 triệu bụi cây coca. Các chiến dịch chống ma túy hồi năm ngoái cũng giúp quốc gia trên thu giữ lượng chất cấm và tài sản có tổng trị giá hơn 270 triệu USD./.

Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương Tại vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Canary, cảnh sát Tây Ban Nha đã chặn bắt một con tàu và thu giữ ước tính "khoảng 35 đến 40 tấn cocaine" được chứa đầy ở tất cả các khoang trên tàu.