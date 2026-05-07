Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược chống khủng bố

Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một chiến lược chống khủng bố mới quy mô lớn nhằm đối phó các mối đe dọa “trong và ngoài nước,” với trọng tâm nhắm vào các băng đảng ma túy, các tổ chức Hồi giáo cực đoan và các nhóm cực đoan chính trị bạo lực bên trong Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Trợ lý Phó Tổng thống, ông Sebastian Gorka, mô tả tài liệu dài 16 trang này là một kế hoạch chống khủng bố “America First,” tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ bằng cách phá vỡ các mối đe dọa trước khi chúng đến lãnh thổ Mỹ.

Theo điều được gọi là “Học thuyết Donroe,” ưu tiên đầu tiên của chiến lược là vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố tại Tây bán cầu, đặt các băng đảng ma túy vào mục tiêu chính.

Ông Gorka cho biết chính quyền sẽ làm tê liệt hoạt động của các mạng lưới băng đảng và mở rộng việc sử dụng danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài để cắt đứt tài chính và hệ thống hậu cần của các mạng lưới này.

Chiến lược cũng mở rộng sang các đối tượng bạo lực trong nước, bao gồm các nhóm mà ông Gorka gọi là “các tổ chức chính trị thế tục bạo lực” như Antifa và các nhóm theo khuynh hướng chống Mỹ hoặc vô chính phủ.

Giới chức Mỹ tuyên bố sẽ xác định thành viên và phá vỡ hoạt động của các nhóm này bằng công cụ công lực trước khi các cuộc tấn công xảy ra.

Ông Gorka cũng cảnh cáo về sự gia tăng bạo lực mang động cơ chính trị, bao gồm vụ tấn công gần đây nhằm vào Tổng thống Trump tại buổi dạ tiệc do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tổ chức. Ông khẳng định sẽ không cho phép bạo lực chính trị tại Mỹ từ bất kỳ phía nào.

Chiến lược mới cũng nhắm vào điều mà ông Gorka gọi là “5 tổ chức Hồi giáo cực đoan hàng đầu” có khả năng tấn công người Mỹ, gồm Al-Qaeda, AQAP tại Yemen và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đặc biệt là IS-K tại Afghanistan.

Ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công nhanh để loại bỏ các mối đe dọa, đồng thời sử dụng mạnh các công cụ tài chính như chế tài và chỉ định tổ chức khủng bố để phá vỡ mạng lưới khủng bố.

Theo ông Gorka, các tổ chức cực đoan hiện chuyển sang kích động các cá nhân hành động đơn lẻ qua mạng xã hội thay vì dùng các trại huấn luyện lớn như trước đây.

Chiến lược cũng đặt ưu tiên ngăn các tổ chức khủng bố tiếp cận vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là thiết bị hạt nhân hoặc phóng xạ.

Sau khi chiến lược được ký ban hành, các cơ quan liên bang sẽ bắt đầu phối hợp thực hiện.

Ông Gorka nhấn mạnh đây mới chỉ là lúc bắt đầu, khi cơ quan chức năng Mỹ sẽ đáp trả và "nghiền nát" khi phát hiện các mối đe dọa”./.

Mỹ: Đề xuất tước quốc tịch của những người nhập cư liên quan đến khủng bố Các nghị sỹ Cộng hòa cho rằng hệ thống luật pháp hiện nay chưa đủ mạnh để đối phó với những trường hợp công dân nhập tịch lợi dụng quy chế quốc tịch để tiến hành các hành vi bạo lực.