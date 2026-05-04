Sự cố hi hữu: Máy bay va vào cột đèn trước khi hạ cánh tại Mỹ

Một máy bay của United Airlines chở 221 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn đã va vào cột đèn và quệt trúng một xe tải giao hàng trên đường cao tốc bang New Jersey trong quá trình hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Newark Liberty.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ cho biết chiếc Boeing 767, khởi hành từ Venice (Italy), đã hạ cánh an toàn. Cơ quan này sẽ mở cuộc điều tra về sự cố.

Theo Cảng vụ New York và New Jersey, không có hành khách hay thành viên tổ bay nào bị thương. Tài xế xe tải được đưa tới bệnh viện với vết thương nhẹ và đã xuất viện ngay sau đó.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết chuyến bay 169 của United Airlines đã va phải một cột đèn trên tuyến New Jersey Turnpike khi đang hạ độ cao. Máy bay bị hư hại nhẹ.

Cảng vụ xác nhận cú va chạm cũng gây thiệt hại cho một xe đầu kéo đang lưu thông theo hướng Nam trên tuyến đường cao tốc. Đại diện công ty H&S Bakery cho biết chiếc xe tải không bị hư hỏng nghiêm trọng, song bánh máy bay đã va vào cửa kính phía tài xế, khiến người lái bị thương nhẹ.

Phía United Airlines cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra an toàn bay nghiêm ngặt và tạm đình chỉ tổ bay để phục vụ quá trình này.

Cảnh sát bang New Jersey và nhà sản xuất Boeing hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc./.

Ấn Độ: Sự cố động cơ máy bay khiến 6 hành khách bị thương Ngày 26/4, chuyến bay của hãng hàng không SWISS từ Delhi (Ấn Độ) đi Zurich (Thụy Sĩ) đã phải hủy cất cánh do sự cố động cơ khiến 6 hành khách bị thương.

​