Quân đội Mỹ tiếp tục không kích tàu trên biển Caribe

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, quân đội nước này ngày 5/5 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một phương tiện trên biển Caribe, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Đây là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Theo Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) – cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latinh, Trung Mỹ và khu vực Caribe – lệnh không kích do Tư lệnh Francis L. Donovan trực tiếp phê duyệt.

Vụ việc mới nhất đưa tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 187 người.

Kể từ khi được triển khai từ tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công nhằm vào các phương tiện mà nước này cho là vận chuyển ma túy trên biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

SOUTHCOM đã công bố đoạn video cho thấy một vật thể bay lao trực diện vào con tàu mục tiêu.

Dẫn các nguồn tin tình báo không nêu chi tiết, giới chức quân sự Mỹ cho rằng phương tiện này đang tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy trên các tuyến đường đã được xác định, đồng thời mô tả những người thiệt mạng là “các đối tượng buôn ma túy.”

Tuy nhiên, các chuyên gia về luật quốc tế đã bày tỏ quan ngại, cho rằng các cuộc không kích như vậy có thể vi phạm quy định về sử dụng vũ lực.

Theo các chuyên gia, quân đội không được phép tấn công dân thường nếu họ không gây ra mối đe dọa bạo lực tức thời, kể cả trong trường hợp bị nghi ngờ phạm tội.

Ở chiều ngược lại, Nhà Trắng khẳng định các hoạt động này là hợp pháp. Trong thông báo gửi Quốc hội, chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng Mỹ đang trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các băng nhóm ma túy, do đó có thể coi các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy là mục tiêu tác chiến./.

