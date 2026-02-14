Quân đội Mỹ tiếp tục không kích tàu nghi buôn ma túy ở Caribe

Quân đội Mỹ ngày 13/2 thông báo tiếp tục cuộc không kích nhằm vào một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trên vùng biển Caribe.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) đã công bố video cho thấy tên lửa đánh trúng chiếc thuyền khiến nó bốc cháy và gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Trong một tuyên bố cùng ngày, SOUTHCOM cho biết: “Theo chỉ đạo của Tư lệnh SOUTHCOM, tướng Francis L. Donovan, Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Mũi giáo phương Nam đã tiến hành một cuộc tấn công sát thương bằng hỏa lực vào một tàu do các tổ chức khủng bố vận hành. Tình báo xác nhận con tàu di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe, đang tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy.”

Theo thông tin, 3 đối tượng trên tàu thiệt mạng. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu bị nghi buôn ma túy trên biển Caribe.

Tính đến nay, ít nhất 133 người đã thiệt mạng trong tổng số 38 cuộc không kích của Mỹ kể từ đầu tháng 9 năm ngoái nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy tại biển Caribe và khu vực phía đông Thái Bình Dương.

Các cuộc không kích trên nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Mũi giáo phương Nam do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy trên biển Caribe.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng “một số trùm ma túy hàng đầu” trong khu vực “đã quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động buôn bán ma túy vô thời hạn do các cuộc tấn công quân sự gần đây tại Caribe.”

Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng hay thông tin chi tiết nào để chứng minh cho tuyên bố này.

Tổng thống Donald Trump trước đó khẳng định Mỹ đang ở trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy tại Mỹ Latinh, cho rằng các cuộc tấn công là bước leo thang cần thiết nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy. Dù vậy, chính quyền của ông cho đến nay vẫn đưa ra rất ít bằng chứng để củng cố cáo buộc đã tiêu diệt các “phần tử khủng bố ma túy.”

Vụ tấn công ngày 13/2 là cuộc không kích thứ 4 được công khai trong năm nay. Một cuộc tấn công hồi đầu tuần này khiến 2 người thiệt mạng./.

