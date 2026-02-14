Mỹ và Đan Mạch sớm nối lại đàm phán về vấn đề Greenland

Theo AFP, ngày 13/02, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Đan Mạch về việc quản lý Greenland, trong bối cảnh Mỹ đưa ra các yêu cầu kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

Một quan chức Mỹ xác nhận ông Rubio đã có cuộc gặp kéo dài 15 phút với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bên lề Hội nghị An ninh Munich, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, trên mạng X, bà Frederiksen cho biết đã có một "cuộc thảo luận mang tính xây dựng" với ông Rubio và "công việc sẽ tiếp tục như đã thỏa thuận trong nhóm công tác cấp cao"./.

