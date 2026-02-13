Venezuela cam kết bầu cử, gắn với đối thoại và dỡ trừng phạt

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định nước này sẽ tổ chức bầu cử “tự do và công bằng,” song thời điểm cụ thể sẽ được quyết định trong khuôn khổ đối thoại chính trị giữa các bên trong nước.

Trong cuộc phỏng vấn phát ngày 12/2, bà Rodríguez cho biết tiến trình bầu cử phải gắn với việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế để bảo đảm điều kiện tổ chức.

Chính quyền lâm thời cũng kêu gọi các lực lượng chính trị đối thoại, thu hẹp khác biệt nhằm ổn định và phục hồi đất nước.

Bà Rodríguez lên nắm quyền đầu tháng 1 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch của quân đội Mỹ.

Chính quyền mới đang phát tín hiệu cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng thời từng bước trả tự do cho một số người bị giam giữ, được xem là động thái nhằm giảm áp lực quốc tế và củng cố ổn định trong nước./.

