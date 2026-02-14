“Cơn lốc Donald Trump” và 10 sự kiện quốc tế quan trọng năm 2025

Sự trở lại của Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực lên trật tự châu Âu-Đại Tây Dương, trong khi các cuộc khủng hoảng nhân đạo và các nhà lãnh đạo mới định hình lại một thế giới bất ổn.

Năm 2025 chứng kiến những biến động địa chính trị sâu rộng, trong đó nổi bật là sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, yếu tố được Viện Nghiên cứu chính trị quốc tế Italy (ISPI) đánh giá là đã làm xáo trộn trật tự toàn cầu. Chính sách đơn phương và bảo hộ của Mỹ tạo áp lực lớn lên hệ thống châu Âu – Đại Tây Dương và chủ nghĩa đa phương, buộc châu Âu phải đối mặt với thực tế mới về độ tin cậy của đồng minh chiến lược.

Quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương căng thẳng sau khi Mỹ áp thuế cao với hàng hóa châu Âu, trong khi các nỗ lực trung gian của Washington nhằm chấm dứt xung đột Ukraine chưa mang lại đột phá rõ rệt. Song song đó, Trung Quốc cùng các đối tác ngoài phương Tây thể hiện sự gắn kết tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, phản ánh xu hướng thế giới đa cực đang định hình.

Năm 2025 cũng bị phủ bóng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza và Sudan, cùng sự leo thang xung đột giữa Israel và Iran. Bên cạnh bất ổn, thế giới ghi nhận sự xuất hiện của các nhà lãnh đạo mới, như Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hay Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Trong bối cảnh đó, các phong trào phản kháng của thế hệ Z lan rộng toàn cầu, cho thấy những chuyển động xã hội sâu sắc tiếp tục tác động đến cục diện quốc tế./.