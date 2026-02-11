Nga cảnh báo cứng rắn với việc quân sự hóa Greenland

Ngày 11/2, phát biểu tại phiên họp của Duma Quốc gia Nga cùng ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc giải quyết tình trạng của Greenland khó có thể làm thay đổi tình hình chung tại Bắc Cực với các chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện nay.

Ông Lavrov nhấn mạnh trong trường hợp Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga, nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật-quân sự.

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến các vụ việc mà Nga cho là “khiêu khích” ở trên biển, đồng thời cho rằng những hành động này sẽ dần giảm bớt khi các bên nhận thức được hệ quả.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do đảm bảo an ninh.

Trong khi đó, Chính phủ Anh cho biết sẽ tăng gấp đôi số binh sỹ đồn trú tại Na Uy trong 3 năm tới và sẽ tham gia sứ mệnh mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bắc Cực.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Anh thông báo sẽ tăng quân số tại Na Uy từ 1.000 lên 2.000 người trong vòng 3 năm, đồng thời đảm nhận vai trò thiết yếu trong sứ mệnh “Arctic Sentry” của NATO nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực và vùng Cực Bắc. Bộ Quốc phòng nêu rõ an ninh khu vực sẽ được củng cố trước các mối đe dọa gia tăng từ bên ngoài.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey sẽ sớm xác nhận thông tin trên khi tới thăm một cơ sở quân sự của Anh ở miền Bắc Na Uy.

Động thái trên diễn ra khi Mỹ chuẩn bị chuyển giao 2 vị trí chỉ huy cấp cao của NATO trong khu vực cho các đồng minh nhằm thúc đẩy các nước châu Âu chia sẻ trách nhiệm quốc phòng. Cuối tuần qua, các nguồn tin ngoại giao xác nhận Mỹ sẽ bàn giao cho Anh quyền lãnh đạo Bộ Chỉ huy Norfolk - đơn vị tập trung vào khu vực phía Bắc của liên minh.

Tháng 12 năm ngoái, Anh và Na Uy đã ký thỏa thuận quốc phòng mới, cho phép hải quân hai nước phối hợp vận hành hạm đội tàu chiến ở Bắc Đại Tây Dương, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng ngầm quan trọng như cáp viễn thông. Oslo cũng đã công bố kế hoạch mua ít nhất 5 khinh hạm Type-26 của Anh với tổng trị giá 10 tỷ bảng (khoảng 13 tỷ USD).

Trước đó, Anh đã mở căn cứ quân sự Camp Viking tại cực Bắc Na Uy năm 2023 để làm trung tâm hoạt động của lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia.

Dự kiến, nước này sẽ dẫn đầu Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) gồm các nước Bắc Âu và Baltic tham gia cuộc tập trận “Lion Protector” vào tháng 9 tới, với sự tham gia của các lực lượng hải lục không quân nhằm bảo vệ hạ tầng thiết yếu trước nguy cơ bị tấn công và phá hoại./.

Canada, Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland thể hiện sự ủng hộ với Đan Mạch Giới chuyên gia cho rằng động thái của Canada, Pháp là thông điệp gửi tới Mỹ rằng vấn đề Greenland không chỉ là câu chuyện riêng của Đan Mạch, mà còn liên quan tới các đồng minh châu Âu và Canada.