Nổ súng tại trường đào tạo nghề ở Nga khiến 3 người thương vong

Ngày 11/2, Cục quản lý vùng Krasnodar thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết đã xảy ra nổ súng tại một trường nghề ở thành phố Anapa của Krasnodar, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương.

Theo báo cáo của cơ quan trên, 1 sinh viên đã bất ngờ nổ súng tại sảnh chính của cơ sở đào tạo trên.

Lực lượng an ninh tư nhân và các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tín hiệu báo động.

Nghi phạm - được xác định là sinh viên của trường, đã bị khống chế và bắt giữ tại chỗ, sau đó được bàn giao cho cơ quan cảnh sát.

Thống đốc vùng, ông Veniamin Kondratyev xác nhận nạn nhân tử vong là nhân viên bảo vệ của trường. Người này đã dũng cảm ngăn chặn cuộc tấn công ngay từ đầu, kịp thời nhấn nút báo động và gọi cảnh sát trước khi bị trúng đạn.

Vụ tấn công cũng khiến 2 người khác bị thương ở mức độ trung bình.

Hiện nhà chức trách vẫn đang tiếp tục xác định số lượng nạn nhân cụ thể có thể liên quan đến vụ việc.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ động cơ của hung thủ. Trong khi đó, Văn phòng Công tố vùng Krasnodar triển khai một cuộc thanh tra diện rộng nhằm rà soát quy trình an ninh tại trường đào tạo nghề này./.

