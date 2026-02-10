Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố không từ chức

AFP đưa tin ngày 9/2, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định nhà lãnh đạo này đang tập trung tối đa cho công việc và sẽ không từ chức, bất chấp sức ép dữ dội liên quan đến vụ bê bối Epstein.

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh Phố Downing đang rung chuyển khi Giám đốc Truyền thông và Chánh văn phòng của Thủ tướng đồng loạt từ chức chỉ vài giờ trước đó.

Sau 19 tháng cầm quyền, nhà lãnh đạo Công đảng hiện phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt và những lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ quyết định của ông Starmer khi bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ.

Việc bổ nhiệm này vẫn diễn ra dù có thông tin xác nhận ông Mandelson duy trì mối liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein ngay cả sau khi đối tượng này bị kết án vào năm 2008.

Hiện tại, phía Thủ tướng Anh nhấn mạnh ông vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mang lại sự thay đổi cho đất nước./.

Vụ bê bối Epstein: Đại sứ Na Uy và Chánh văn phòng của Thủ tướng Anh từ chức Ngày 8/2, bà Mona Juul được công bố đã từ chức Đại sứ Na Uy tại Jordan, sau khi có những tiết lộ về mối liên hệ giữa bà với nhà tài phiệt Mỹ bị kết án phạm tội tình dục Jeffrey Epstein.