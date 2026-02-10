Thế giới

Châu Âu

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố không từ chức

Tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong bối cảnh Phố Downing đang rung chuyển khi Giám đốc Truyền thông và Chánh văn phòng của Thủ tướng đồng loạt từ chức.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 9/2, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định nhà lãnh đạo này đang tập trung tối đa cho công việc và sẽ không từ chức, bất chấp sức ép dữ dội liên quan đến vụ bê bối Epstein.

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh Phố Downing đang rung chuyển khi Giám đốc Truyền thông và Chánh văn phòng của Thủ tướng đồng loạt từ chức chỉ vài giờ trước đó.

Sau 19 tháng cầm quyền, nhà lãnh đạo Công đảng hiện phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt và những lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ quyết định của ông Starmer khi bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ.

Việc bổ nhiệm này vẫn diễn ra dù có thông tin xác nhận ông Mandelson duy trì mối liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein ngay cả sau khi đối tượng này bị kết án vào năm 2008.

Hiện tại, phía Thủ tướng Anh nhấn mạnh ông vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mang lại sự thay đổi cho đất nước./.

(Vietnam+)
#Thủ tướng Anh Keir Starmer #bê bối Epstein Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

NATO trấn an về sứ mệnh “Arctic Sentry”

NATO trấn an về sứ mệnh “Arctic Sentry”

Phó Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Đô đốc Keith Blount nhấn mạnh, quá trình triển khai sứ mệnh này sẽ không có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng máy bay, tàu chiến, tàu ngầm.

Cảnh sát Nga gác trên đường phố thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga điều tra hình sự vụ ám sát tướng cấp cao

Người phát ngôn Svetlana Petrenko của Ủy ban Điều tra Nga thông báo một đối tượng chưa xác định đã nổ nhiều phát súng nhằm vào Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga Vladimir Alekseyev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AA/TTXVN)

Năm 2026 - năm thống nhất các dân tộc của Nga

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã dần phát triển thành một quốc gia đa dân tộc, song điều quan trọng nhất của sự thống nhất là sự tôn trọng các dân tộc từng là một phần của nước Nga.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Eurozone vững vàng, ECB chọn giữ nguyên lãi suất

Quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB củng cố kỳ vọng thị trường về chính sách tiền tệ ổn định trong bối cảnh kinh tế khu vực đồng euro chống chịu tốt trước thách thức toàn cầu và áp lực giá cả giảm.