Thủ tướng Anh cải tổ nội các nhằm ngăn chặn đà sụt giảm tỷ lệ của cử tri

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/9 đã công bố cuộc cải tổ nội các quan trọng trong nỗ lực tăng cường kiểm soát chính phủ và ngăn chặn đà sụt giảm tỷ lệ ủng hộ Công đảng của cử tri.

Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết nữ Nam tước Minouche Shafik - cựu Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh, được bổ nhiệm làm Cố vấn kinh tế trưởng của Thủ tướng, động thái tăng cường năng lực quản trị kinh tế trong nội các của ông Starmer.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Darren Jones sẽ trở thành Thư ký trưởng của Thủ tướng, vị trí mới được thiết lập với trách nhiệm thúc đẩy tiến độ trong các lĩnh vực chính sách quan trọng và báo cáo trực tiếp lên người đứng đầu Chính phủ Anh.

Ông Tim Allan - cựu cố vấn truyền thông của Thủ tướng Tony Blair trong nhiệm kỳ đầu tiên và là nhà sáng lập công ty truyền thông Portland, đảm trách vị trí Giám đốc điều hành truyền thông của Văn phòng Thủ tướng.

Với vị trí Thư ký trưởng của Thủ tướng, cựu luật sư Darren Jones được coi là “người thực thi” của Thủ tướng, trong khi quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành truyền thông Tim Allan là dấu hiệu cho thấy ông Starmer muốn cải thiện hoạt động truyền thông tại Số 10 Phố Downing.

Ông Dan York-Smith, chịu trách nhiệm giám sát chính sách thuế và phúc lợi tại Bộ Tài chính, giữ vị trí Thư ký riêng chính của Thủ tướng Starmer.

Tại Bộ Tài chính Anh, vị trí của ông Jones sẽ được Thứ trưởng James Murray thay thế.

Việc thay đổi nhân sự của Thủ tướng Starmer diễn ra khi các nghị sỹ trở lại Hạ viện sau kỳ nghỉ Hè, khi tỷ lệ ủng hộ dành cho người đứng đầu Chính phủ Anh đang giảm sút và tỷ lệ ủng hộ Công đảng trong các cuộc thăm dò cử tri chỉ đạt 20%.

Thủ tướng Starmer tuyên bố những thay đổi nêu trên sẽ khiến Số 10 Phố Downing trở nên mạnh mẽ hơn.

Trước đó, Thủ tướng Starmer đã đưa 2 cựu binh Công đảng là ông Jonathan Powell trở lại vị trí Cố vấn An ninh quốc gia và ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ./.

