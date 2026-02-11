Ukraine chuẩn bị khung pháp lý cho hoạt động bầu cử

Theo RIA Novosti, ngày 11/2, tờ Financial Times đưa tin Quốc hội Ukraine sẽ tiến hành những sửa đổi pháp lý cần thiết trong tháng 3 và tháng 4 tới nhằm mở đường cho việc tổ chức bầu cử trong điều kiện thiết quân luật.

Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây cùng một số nguồn thạo tin khác cho biết Ukraine đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức bầu cử Tổng thống kèm theo một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình sau khi Washington yêu cầu Kiev tiến hành các sự kiện này trước ngày 15/5.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hết hạn vào ngày 20/5/2024 song cho tới nay, quốc gia Đông Âu này chưa thể tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới do tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên liên quan tới cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin ngày 6/2 cho biết các nhà đàm phán Mỹ đang thúc đẩy Ukraine sớm tổ chức bầu cử.

Theo Reuters, trong các cuộc gặp gần đây tại Abu Dhabi và Miami, phái đoàn Mỹ - do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump - đã thúc giục các quan chức Ukraine nhanh chóng chuẩn bị cho một cuộc bầu cử. Thông tin này được Reuters dẫn từ ba nguồn thạo tin.

Ngoài ra, quan chức Mỹ và Ukraine cũng đã thảo luận khả năng tổ chức bầu cử đồng thời với một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình với Nga, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng mốc thời gian do phía Mỹ đề xuất là “thiếu thực tế”.

“Mỹ đang rất vội vàng”, một nguồn tin nói với Reuters.

Một nguồn tin khác cho biết hiện vẫn chưa đạt được tiến triển nào về các vấn đề lãnh thổ - điểm bất đồng cốt lõi trong các cuộc thảo luận giữa Moskva và Kiev.

Cũng trong tháng 12, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ cần tối đa ba tháng để tổ chức bầu cử, đồng thời yêu cầu các bảo đảm an ninh từ phía Mỹ.

Uy tín chính trị của ông Zelensky thời gian qua cũng chịu tác động từ hàng loạt vụ bê bối tham nhũng lớn, dẫn tới việc hai bộ trưởng chính phủ và Chánh văn phòng lâu năm của ông, Andrey Yermak, phải từ chức.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ dành cho ông Zelensky đạt 62%, thấp hơn cựu Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny (72%) và ông Kirill Budanov (70%). Ông Budanov, cựu lãnh đạo tình báo quân đội, đã thay thế ông Yermak giữ chức Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine vào tháng trước./.

