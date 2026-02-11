Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh nước này sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraine dựa trên những hiểu biết đạt được giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga vẫn hoàn toàn cam kết với các kết quả của cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, được tổ chức tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ hồi tháng 8/2025, đồng thời cho biết Moskva kỳ vọng các lợi ích của mình sẽ được tính đến đầy đủ trong quá trình đạt được các thỏa thuận có thể chấp nhận được cho tất cả các bên với những đối tác sẵn sàng đối thoại thẳng thắn và trung thực.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moskva sẽ tiếp tục bảo vệ sự thật và công lý trong các vấn đề quốc tế, thúc đẩy một thế giới đa cực dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phản đối các tiêu chuẩn kép, những chương trình nghị sự "ngầm," các công thức giải quyết bị áp đặt, cũng như các thực tiễn của chủ nghĩa thực dân mới và chủ nghĩa bá quyền.

Nga đang gây sức ép buộc Ukraine rút quân khỏi Donbas, nơi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt - một điều kiện mà Kiev tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ngày 5/2, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin các nhà đàm phán nước này và Ukraine đã bước sang ngày làm việc thứ hai của các cuộc đối thoại do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết các bên tiếp tục làm việc theo các khuôn khổ như ngày đầu tiên, gồm tham vấn ba bên, làm việc theo nhóm và sau đó là điều chỉnh, thống nhất lập trường.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết các vấn đề kinh tế, cơ chế ngừng bắn và lãnh thổ là những chủ đề đang được thảo luận trong khuôn khổ đàm phán.

Khi đánh giá về tiến triển đàm phán, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán đã có những tiến triển và tín hiệu tích cực, bất chấp các yếu tố đang cản trở tiến trình này.

Cũng trong ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga có thể sớm kết thúc nhờ các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh France 2, Tổng thống Zelensky cho biết đội ngũ của ông đang nỗ lực tối đa nhằm thúc đẩy các điều kiện hướng tới hòa bình và ưu tiên hàng đầu là đàm phán để chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev không có ý định chấp nhận các điều kiện mang tính áp đặt từ phía Nga. Theo ông, việc đóng băng giới tuyến hiện nay đã là sự thỏa hiệp đáng kể và các cuộc đàm phán chỉ có thể đạt kết quả khi đi kèm những điều kiện đủ cứng rắn./.

