Đức đối mặt làn sóng đình công toàn quốc do tranh cãi tiền lương công chức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, công đoàn các ngành dịch vụ Đức Verdi đã kêu gọi tổ chức đình công trên toàn quốc, ngoại trừ bang Hesse (Hessen), trong ngày 10/2, để gia tăng sức ép trong các cuộc đàm phán cuối cùng về tiền lương công chức nhà nước dự kiến sẽ diễn ra ngày 11/2.

Trên toàn nước Đức, kể cả tại thủ đô Berlin, các bệnh viện đại học, các trường cao đẳng, cơ quan xây dựng đường bộ, trung tâm giữ trẻ và trường học, các bảo tàng và các cơ quan chính phủ, quốc hội, tư pháp tiểu bang đều lên kế hoạch đình công. Ngoài ra, các cuộc biểu tình quy mô lớn được lên kế hoạch ở Munich (München) và Erlangen, bang Bavaria (Bayern).

Trong khi đó, Liên đoàn các Hiệp hội Người sử dụng lao động Đức (BDA) cho rằng các cuộc đình công đã đi quá xa. Giám đốc điều hành BDA, Steffen Kampeter nhận mạnh nước Đức cần khẩn cấp "một đạo luật về các quy tắc công bằng" trong các cuộc đình công.

Theo ông, đình công trước rồi mới đàm phán là "động thái huỷ hoại lòng tin."

Tranh chấp tiền lương liên quan trực tiếp đến hơn 900.000 nhân viên khu vực công, cũng như ảnh hưởng gián tiếp khoảng 1,3 triệu công chức và người về hưu. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành riêng biệt ở bang Hesse.

Công đoàn Verdi và dbb - nhóm đại diện cho quyền lợi của người lao động trong khu vực công và tư nhân - đang yêu cầu tăng lương 7% hàng tháng cho nhân viên nhà nước, với mức tăng tối thiểu 300 euro (357 USD), còn cho thực tập sinh là 200 euro, với thời hạn hợp đồng 12 tháng.

Hiệp hội thương lượng tập thể các bang của Đức (TdL), đại diện cho giới chủ sử dụng lao động, vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức nào.

Phó Chủ tịch Verdi, bà Christine Behle, mới đây cho biết "các nhà tuyển dụng đang đề xuất tăng lương 5% trong thời hạn 29 tháng" đồng thời bà nhận định mức tăng đó quá thấp và thời hạn quá dài./.

