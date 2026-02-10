Thế giới

Châu Âu

Đức: Báo động sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào nhà báo

Báo cáo của Chính phủ liên bang Đức cho thấy số vụ phạm tội nhằm vào nhà báo và các cơ quan truyền thông gia tăng đáng kể, với 818 vụ được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến cuối 11/2025.

Thu Hằng
Cảnh sát Đức. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát Đức. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ liên bang Đức vừa công bố báo cáo cho thấy các vụ phạm tội nhằm vào nhà báo tại nước này đang có sự gia tăng.

Đây là số liệu được nêu trong báo cáo của chính phủ phản hồi câu hỏi của đảng Cánh tả tại Quốc hội liên bang.

Từ ngày 1/4/2024 đến ngày 30/11/2025, cảnh sát đã ghi nhận 818 vụ phạm tội có động cơ chính trị nhằm vào các cơ quan truyền thông trên toàn quốc. Trong đó, 89 vụ là tội phạm bạo lực.

Cảnh sát Đức cho biết 244 vụ, chiếm khoảng 1/3 tổng số vụ phạm tội được ghi nhận, là do phe cánh hữu gây ra và 78 vụ được cho là do phe cánh tả thực hiện.

Trong 153 trường hợp, động cơ gây án là do hệ tư tưởng ngoại lai và trong 31 trường hợp, động cơ gây án là do tôn giáo.

Báo cáo cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể số vụ trung bình mỗi tháng, từ 24 vụ năm 2023 lên 41 vụ trong giai đoạn được nghiên cứu.

Bày tỏ lo ngại trước số vụ tấn công bạo lực và tội phạm nhằm vào các nhà báo đang đạt đến mức độ đáng báo động, người phát ngôn về chính sách truyền thông của đảng Cánh tả tại Quốc hội, ông David Schliesing, kêu gọi chính phủ liên bang và các chính quyền bang phải có nhiều giải pháp hơn nữa để bảo vệ báo chí./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cảnh sát Đức #tội phạm #nhà báo #bạo lực #bảo vệ báo chí #chính sách Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

NATO trấn an về sứ mệnh “Arctic Sentry”

NATO trấn an về sứ mệnh “Arctic Sentry”

Phó Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Đô đốc Keith Blount nhấn mạnh, quá trình triển khai sứ mệnh này sẽ không có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng máy bay, tàu chiến, tàu ngầm.

Cảnh sát Nga gác trên đường phố thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga điều tra hình sự vụ ám sát tướng cấp cao

Người phát ngôn Svetlana Petrenko của Ủy ban Điều tra Nga thông báo một đối tượng chưa xác định đã nổ nhiều phát súng nhằm vào Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga Vladimir Alekseyev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AA/TTXVN)

Năm 2026 - năm thống nhất các dân tộc của Nga

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã dần phát triển thành một quốc gia đa dân tộc, song điều quan trọng nhất của sự thống nhất là sự tôn trọng các dân tộc từng là một phần của nước Nga.