Đức: Báo động sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào nhà báo

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ liên bang Đức vừa công bố báo cáo cho thấy các vụ phạm tội nhằm vào nhà báo tại nước này đang có sự gia tăng.

Đây là số liệu được nêu trong báo cáo của chính phủ phản hồi câu hỏi của đảng Cánh tả tại Quốc hội liên bang.

Từ ngày 1/4/2024 đến ngày 30/11/2025, cảnh sát đã ghi nhận 818 vụ phạm tội có động cơ chính trị nhằm vào các cơ quan truyền thông trên toàn quốc. Trong đó, 89 vụ là tội phạm bạo lực.

Cảnh sát Đức cho biết 244 vụ, chiếm khoảng 1/3 tổng số vụ phạm tội được ghi nhận, là do phe cánh hữu gây ra và 78 vụ được cho là do phe cánh tả thực hiện.

Trong 153 trường hợp, động cơ gây án là do hệ tư tưởng ngoại lai và trong 31 trường hợp, động cơ gây án là do tôn giáo.

Báo cáo cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể số vụ trung bình mỗi tháng, từ 24 vụ năm 2023 lên 41 vụ trong giai đoạn được nghiên cứu.

Bày tỏ lo ngại trước số vụ tấn công bạo lực và tội phạm nhằm vào các nhà báo đang đạt đến mức độ đáng báo động, người phát ngôn về chính sách truyền thông của đảng Cánh tả tại Quốc hội, ông David Schliesing, kêu gọi chính phủ liên bang và các chính quyền bang phải có nhiều giải pháp hơn nữa để bảo vệ báo chí./.

