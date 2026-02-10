Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ đối ngoại

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cần tận dụng mọi cơ hội và công cụ chính sách đối ngoại một cách nhất quán và hiệu quả để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ các lợi ích hợp pháp.

Đài Trang
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AA/TTXVN)
Ngày 10/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ đối ngoại để đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn hiện nay.

Trong một bức điện tín nhân Ngày Lao động Ngoại giao được đăng trên trang mạng của Điện Kremlin, Tổng thống Nga nhận định vai trò tích cực của ngoại giao Nga là cần thiết trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực trong việc định hình hình ảnh khách quan của Nga trong không gian thông tin toàn cầu.

Ông Putin cũng cho rằng cần tận dụng mọi cơ hội và công cụ chính sách đối ngoại một cách nhất quán và hiệu quả để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ các lợi ích hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện và tiến bộ của đất nước.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh việc xây dựng quan hệ đối tác với các nước chiếm đa số trên thế giới nhằm phát triển một thế giới đa cực là một nhiệm vụ cấp bách. Cụ thể, cần ưu tiên tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị với các đồng minh và nước láng giềng thân cận nhất của Nga trong khối Cộng đồng các Quốc gia độc lập cũng như thúc đẩy các quá trình hội nhập Á-Âu.

Các nhận định trên của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Moskva đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với Mỹ và Ukraine để giải quyết cuộc xung đột Ukraine đồng thời khôi phục hợp tác rộng hơn với Washington.

Các ngày 4-5/2 vừa qua, vòng thảo luận ba bên lần thứ hai về việc dàn xếp xung đột Ukraine đã diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Công cụ đối ngoại #Xung đột Ukraine Nga
