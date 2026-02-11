Đem Xuân quê hương đến gần hơn với kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong không khí phấn khởi của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 7/2, tại thành phố Istanbul, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức trọng thể chương trình Tết cộng đồng "Xuân Quê hương 2026."

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm thắt chặt tình đoàn kết và hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, chương trình Xuân Quê hương, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Istanbul, cách thủ đô Ankara gần 500km, đã thu hút được sự tham gia đông đảo bà con kiều bào, các em sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Mehmet Sülün, Phó Thống đốc Thành phố Istanbul, đã đại diện chính quyền thành phố tham dự sự kiện. Buổi lễ cũng có sự tham dự của ông Ali Tezolmez, Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Istanbul, trong một không gian trang trọng, đầm ấm, sum vầy.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết đây là lần đầu tiên Đại sứ quán mang Tết cộng đồng đến thành phố Istanbul, nơi tập trung đại đa số bà con người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà đã điểm lại những thành tựu của đất nước trong năm 2025, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc tinh gọn bộ máy, những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước.



Vui mừng điểm lại những kết quả trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2025, nhất là trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại và quốc phòng, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà khẳng định với sự tương đồng về các giá trị văn hóa, lịch sử, trên cơ sở hợp tác toàn diện hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, với nhiều tiềm năng to lớn, được kỳ vọng có sự bứt phá trong năm 2026 và những năm tới.



Đại sứ Đặng Thị Thu Hà kêu gọi bà con kiều bào cùng phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù chịu khó, sáng tạo, phấn đấu vươn lên, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ và cùng chung tay với đồng bào trong nước đưa đất nước Việt Nam tiến vững chắc vào kỷ nguyên mới.



Nhiều bà con kiều bào bày tỏ sự cảm động và biết ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự sâu sát của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đối với cuộc sống của bà con, cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu ngày càng phát triển và luôn hướng về quê hương, đất nước.



Trong không gian ngập tràn sắc xuân với hoa đào, bánh chưng và các biểu trưng văn hóa Việt, bà con kiều bào đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống, các trò chơi dân gian và những món ăn đậm đà hương vị Tết cổ truyền.

Sự kiện không chỉ là dịp để hội ngộ, mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt, lòng tự hào dân tộc của mỗi người con xa xứ. Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, chân tình, để lại ấn tượng sâu sắc đối với mỗi người con đất Việt cũng như các vị khách quốc tế tham dự./.

