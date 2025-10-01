Thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Từ ngày 25-29/9, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu, thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong chương trình chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có các cuộc hội đàm, hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ; thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Ankara và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo phóng viên TTXVN đi theo đoàn, tại trụ sở Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celal Adan.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tươi đẹp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà Quốc hội và những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội mà Thổ Nhĩ Kỳ đạt được trong quá trình thực hiện các mục tiêu của “Tầm nhìn Thế kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ,” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Celal Adan bày tỏ vui mừng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 11/2023); chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, cho rằng chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ; khẳng định Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ luôn quan tâm và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ Đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Celal Adan. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục; thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối văn hóa, tăng cường hợp tác và kết nghĩa địa phương, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương có thế mạnh, nhiều điểm tương đồng, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa.

Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khi Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng là cầu nối để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác trên kênh Nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc giữa các nghị sỹ và các cơ quan chuyên môn ở các cấp độ, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng pháp luật…, phát huy hơn nữa vai trò của các Nhóm nghị sỹ hữu nghị mỗi nước.

Hai bên cần tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là Liên minh Nghị viện quốc tế (IPU), Hội đồng Nghị viện châu Á (APA), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP) và các tổ chức nghị viện đa phương khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương, Thổ Nhĩ Kỳ sớm xem xét, công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ và xem xét tích cực việc dỡ bỏ, hạn chế khởi xướng điều tra, áp dụng các biện pháp áp thuế chống bán phá giá với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đề nghị các đại biểu Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm, ủng hộ chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ hòa nhập tốt vào đời sống xã hội sở tại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đồng thời cam kết sẽ chuyển các đề xuất này tới các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét, triển khai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội kiến Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội kiến Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

Ông Cevdet Yilmaz bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực và thực chất trong quan hệ hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong ASEAN. Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức triển khai cấp thị thực điện tử cho công dân Việt Nam, giúp đơn giản hóa thủ tục du lịch và công tác giữa hai nước. Doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia thi công dự án sân bay quốc tế Long Thành-một dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng được đẩy mạnh, với những dấu ấn quan trọng như chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Thỏa thuận Quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ; đề nghị hai bên cần tiếp tục dành ưu tiên cao thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, trọng tâm là lĩnh vực thương mại-đầu tư, an ninh, quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tăng cường hợp tác địa phương trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đánh giá quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, cho rằng hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển; đề nghị thúc đẩy quan hệ thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp và mở rộng các kênh quan hệ từ chính phủ, kênh Đảng, Quốc hội đến kênh nhân dân, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế-thương mại và tham vấn chính trị.

Tại các cuộc hội đàm/hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan sớm thăm Việt Nam.

Ông cũng trân trọng mời Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz và Phó Chủ tịch Quốc hội Celal Adan thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, tối 28/9, tại cuộc làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lời thăm hỏi ân cần của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cùng tập thể Đại sứ quán, dù khối lượng công việc lớn, nhân sự không nhiều nhưng đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tích cực.

Gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ; thông tin cho bà con về các chính sách mới hỗ trợ kiều bào; khẳng định cộng đồng người Việt là máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy sớm thành lập hội đoàn người Việt tại sở tại.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc làm việc, tiếp xúc với Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Tòa thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thống đốc thành phố Istanbul, Lãnh đạo Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Istanbul; làm việc với Uỷ ban Kinh tế đối ngoại và một số doanh nghiệp hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ; viếng Lăng và thăm bảo tàng Lãnh tụ Ataturk-Tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, thăm Tòa nhà Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và nghe giới thiệu về cơ sở hạ tầng số, thăm Cảng Ambarli - một trong 4 cảng có công suất lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ./.

