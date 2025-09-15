Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Buổi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci; Chuẩn tướng, Cục trưởng Cục Chỉ huy-Kiểm soát Phòng không Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Cuma Göktürk; Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam Reha Denemec; đại sứ các nước tại Ankara, đại diện Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà điểm lại những thành tựu phát triển của đất nước trong 8 thập kỷ qua.

Đại sứ nhấn mạnh tuy cách xa về địa lý nhưng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm tương đồng, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp và ngày càng phát triển. Trong thời gian qua, mối quan hệ đó đã đạt những bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và quốc phòng.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Berris Ekinci gửi lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, nhắc lại tầm quan trọng của chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính năm 2023, đồng thời nhấn mạnh kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Yaşar Güler ngày 10-11/9 vừa qua.

Thứ trưởng Berris Ekinci khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, công nghiệp quốc phòng, văn hóa và du lịch. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong số các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Buổi lễ đã diễn ra trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam với chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát văn, dân ca… qua phần trình diễn của Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan và nghệ sỹ Minh Trang. Các đại biểu còn được chiêm ngưỡng hình ảnh các vùng miền của Việt Nam và thưởng thức các món ăn truyền thống của 3 miền Bắc, Trung, Nam, cùng rượu mầm - dòng rượu hoa quả độc đáo của Việt Nam.

Đặc biệt, cuối buổi lễ, các đại biểu tham dự đã cùng nhau hát vang bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng," khúc ca quen thuộc, gắn liền với niềm tự hào dân tộc và hình ảnh lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Trước đó, tối 2/9, tháp Atakule - biểu tượng và là điểm thu hút khách du lịch của thủ đô Ankara - đã đổi sang màu đỏ và trên đỉnh tháp liên tục chạy dòng chữ “Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam” bằng tiếng Anh và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ./.

