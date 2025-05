Tiềm năng phát triển toàn diện và thực chất quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 1/5 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Ankara, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nam Âu, phát biểu trong buổi lễ, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng và trân trọng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Erdogan cùng Phu nhân, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như trân trọng mời Tổng thống và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hiệu quả và sâu sắc hơn.

Tổng thống Erdoğan chuyển lời chào đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tổng thống Erdogan vui mừng ôn lại chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11/2023 và nhấn mạnh sự kiện đó mang ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Tổng thống Erdogan chúc mừng Đại sứ Đặng Thị Thu Hà được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ song phương, Tổng thống Erdogan đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực và hy vọng kim ngạch thương mại hai nước sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ông đánh giá hợp tác quốc phòng nói chung và công nghiệp quốc phòng nói riêng là lĩnh vực hợp tác quan trọng, kỳ vọng hai bên sớm ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này.

Tổng thống Erdogan cũng đề nghị Việt Nam ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ sớm trở thành Đối tác Đối thoại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời cam kết các cơ quan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ song phương.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng mà Thổ Nhĩ Kỳ đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Erdogan, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển và có tiếng nói ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang ngày càng phát triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trao đổi thương mại hai chiều đạt hơn 3 tỷ USD vào năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Nam Á.

Hiện có hơn 40 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam, một tập đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng sân bay Long Thành, Hãng hàng không Turkish Airlines mỗi ngày thực hiện 2 chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và ngược lại.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà nêu bật việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ sang hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm 2023 là minh chứng sinh động cho sự sẻ chia giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực hết sức để đóng góp vào sự phát triển toàn diện và thực chất của quan hệ song phương trong thời gian tới.

Cuối buổi tiếp, Tổng thống Erdogan đã tặng Đại sứ Đặng Thị Thu Hà một số cuốn sách, trong đó có 2 cuốn do chính ông là tác giả với tựa đề “A fairer world is possible” và “The world is bigger than 5”./.

