Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng

Nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã có các cuộc gặp chào xã giao với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler và Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng (SSB) Haluk Gorgun.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và SSB khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á, mong muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng đi vào chiều sâu và đánh giá cao những bước tiến tích cực thời gian qua.

Chủ tịch SSB Haluk Gorgun đặc biệt nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 11/2023) là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Bộ trưởng Yasar Guler bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong quan hệ với ASEAN.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà khẳng định quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều tiềm năng phát triển, dựa trên những giá trị tương đồng về lịch sử, văn hóa và chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và mong muốn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới là những cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đề xuất một số hướng hợp tác mới, tin tưởng các chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và SSB tới Việt Nam sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1978. Những năm gần đây, hợp tác quốc phòng giữa hai nước có bước tiến rõ nét với các chuyến thăm cấp cao và thỏa thuận hợp tác, tạo nền tảng cho hợp tác thực chất trong tương lai./.

