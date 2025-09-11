Chủ tịch nước: Việt Nam mong muốn đưa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mới

Sáng 11/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đến chào xã giao nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng Yasar Guler và đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến công tác của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng. Qua Bộ trưởng, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, phù hợp với xu hướng phát triển trong thời kỳ mới, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam; chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9); chuyển lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tới Chủ tịch nước Lương Cường.

Bộ trưởng Yasar Guler khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mong muốn hợp tác song phương ngày càng phát triển; sẵn sàng chia sẻ công nghệ, đóng góp vào nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng phù hợp với nhu cầu Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler cũng mong muốn Việt Nam ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN; cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng nói riêng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung.

Hoan nghênh chia sẻ của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình chung, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh quan hệ song phương trong thời gian qua phát triển tốt đẹp và Việt Nam mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Trong đó, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao và các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại trong những lĩnh vực mà hai nước còn nhiều thế mạnh, có thể bổ trợ cho nhau.

Để đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ đi vào thực chất, hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng đã được ký kết, cũng như các nội dung đã được trao đổi, thống nhất tại hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng, phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi nước.

Nhân dịp này, qua ngài Bộ trưởng, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.

