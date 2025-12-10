Thông cáo báo chí số 39, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 10/12/2025, ngày làm việc thứ 39, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng:

Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 3 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật Quản lý thuế (sửa đổi): có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,71% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội), có 8 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi): có 443 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,66% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 438 đại biểu tán thành (bằng 92,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Tiết kiệm, chống lãng phí: có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 433 đại biểu tán thành (bằng 91,54% tổng số đại biểu Quốc hội), có 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,27% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,08% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 428 đại biểu tán thành (bằng 90,49% tổng số đại biểu Quốc hội), có 5 đại biểu không tán thành (bằng 1,06% tổng số đại biểu Quốc hội), có 12 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,54% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,93% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 448 đại biểu tán thành (bằng 94,71% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 2 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dân số; Luật Phòng bệnh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật Dân số: có 450 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 448 đại biểu tán thành (bằng 94,71% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Phòng bệnh: có 443 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,66% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 440 đại biểu tán thành (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 444 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,87% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,45% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 421 đại biểu tán thành (bằng 89,01% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 5 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,06% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 5: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 5 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật An ninh mạng: có 443 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,66% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,75% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 7 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,48% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi): có 436 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,75% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự: có 433 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,54% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 425 đại biểu tán thành (bằng 89,85% tổng số đại biểu Quốc hội), có 8 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp: có 436 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,75% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi): có 444 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,87% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 440 đại biểu tán thành (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,50% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 446 đại biểu tán thành (bằng 94,29% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 6: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thương mại điện tử. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thương mại điện tử bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 446 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,29% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 444 đại biểu tán thành (bằng 93,87% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 7: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 5 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,08% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi): có 439 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 433 đại biểu tán thành (bằng 91,54% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 5 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,06% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Giáo dục đại học (sửa đổi): có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 411 đại biểu tán thành (bằng 86,89% tổng số đại biểu Quốc hội), có 17 đại biểu không tán thành (bằng 3,59% tổng số đại biểu Quốc hội), có 12 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,54% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo: có 431 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,12% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 419 đại biểu tán thành (bằng 88,58% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội), có 8 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035: có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,08% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,70% tổng số đại biểu Quốc hội), có 5 đại biểu không tán thành (bằng 1,06% tổng số đại biểu Quốc hội), có 11 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,33% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Buổi chiều:

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 2 dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi): có 438 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,60% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,91% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 426 đại biểu tán thành (bằng 90,06% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Viên chức (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,45% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 5 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,06% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,50% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 441 đại biểu tán thành (bằng 93,23% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

4. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 438 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,60% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 432 đại biểu tán thành (bằng 91,33% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

5. Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 444 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,87% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,45% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 2 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật Công nghệ cao (sửa đổi): có 441 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,23% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật Trí tuệ nhân tạo: có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,75% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,70% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 439 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 444 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,87% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 439 đại biểu tán thành (bằng 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội), có 5 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,06% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 2 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật và Nghị quyết nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế: có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,71% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 445 đại biểu tán thành (bằng 94,08% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế: có 438 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,60% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 433 đại biểu tán thành (bằng 91,54% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 3 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: có 443 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,66% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 443 đại biểu tán thành (bằng 93,66% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê: có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 440 đại biểu tán thành (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm: có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,75% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 432 đại biểu tán thành (bằng 91,33% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 5: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 2 Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật nêu trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá: có 437 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 435 đại biểu tán thành (bằng 91,97% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công: có 433 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,54% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 432 đại biểu tán thành (bằng 91,33% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 6: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Thứ Năm, ngày 11/12/2025:

Buổi sáng:

Quốc hội họp phiên toàn thể ở Hội trường, biểu quyết thông qua các nội dung sau: (1) Luật Phá sản (sửa đổi); (2) Luật Đầu tư (sửa đổi); (3) Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; (5) Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; (6) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; (7) Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; (8) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035; (9) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; (10) Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; (11) Luật Chuyển đổi số; (12) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; (13) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; (14) Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; (15) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; (16) Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); (17) Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; (18) Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; (19) thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; (20) Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Buổi chiều:

Quốc hội họp phiên bế mạc (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam)./.

