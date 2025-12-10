Khai thông thể chế, tạo đột phá mới cho Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

Chiều 10/12, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; thống nhất chọn chủ đề năm 2026 là “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp.”

Đáng chú ý, Thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, thể hiện quyết tâm phục hồi nhanh và tạo bứt phá sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tổng quát năm 2026 là phát huy hiệu quả những thuận lợi, thời cơ, nhất là các cơ chế, chính sách đã được Trung ương ban hành; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ngay từ năm đầu nhiệm kỳ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; tập trung phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2026 gồm: Tốc độ tăng GRDP trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm khoảng 30% GRDP; tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 7,5%...

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu bế mạc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Về văn hóa-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2026, đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 18 bác sỹ/10.000 dân và 31 điều dưỡng/10.000 dân; bảo đảm tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,01%; tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đến cuối năm 2026 đạt từ 70%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn chiếm 30-35%, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 45%; diện tích nhà ở bình quân đầu người của Thành phố đến cuối năm 2026 đạt 27,69 m2/người...

Trong năm 2026, Thành phố phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng trong tốp 10 cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong tốp 10 cả nước; bảo đảm tuyển quân đạt 100%, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu,” đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh; giảm tối thiểu 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội và an toàn giao thông...

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026, Thành phố nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng; tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; tiếp tục xây dựng các chính sách vượt trội hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực sản xuất.

Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò động lực, dẫn dắt của đầu tư công tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm; thực hiện có hiệu quả hợp tác công-tư trong huy động nguồn vốn xã hội; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó tập trung thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng nền kinh tế nhanh và bền vững...

Thành phố xác định mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; trọng tâm là phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực-tích hợp-kết nối; ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng trọng điểm, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp khắc phục 3 điểm nghẽn về tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo danh mục dự án trọng điểm kết nối vùng...; xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước 8,03%; tổng giá trị GRDP ước đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.066 USD.

Tổng thu ngân sách ước đạt 748.438 tỷ đồng (bằng 109,6% so với cùng kỳ)... Thành phố hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoạt động chuyển đổi số có nhiều điểm sáng như khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố và dẫn đầu cả nước về số hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên.

Công tác đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường kết nối với các đối tác nước ngoài, góp phần cùng Thành phố hoàn thành mục tiêu đề ra. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.../.

Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch phát triển TOD cho tuyến metro số 2 UBND Thành phố Hồ Chí Minh xác định tổ chức lập quy hoạch các khu vực TOD tập trung xung quanh 12 nhà ga của tuyến metro Bến Thành-Tham Lương, từ ga trung tâm Bến Thành đến depot Tham Lương.