Thống nhất giải pháp phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030

Ngày 10/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã khai mạc Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 - năm đầu tiên sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kỳ họp sẽ quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng quyết định cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần đổi mới, trách nhiệm, sự đồng hành và những đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân trong thành tựu chung năm 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tích cực nêu ý kiến, chất vấn với Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành tại Kỳ họp.

Đặc biệt là các vấn đề được cử tri thành phố quan tâm như việc phân cấp ủy quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá cả vật liệu xây dựng tăng cao; các vấn đề về điều chỉnh quy hoạch, nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, khắc phục hậu quả thiên tai... Qua đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế và giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời, tăng cường việc đôn đốc và giám sát việc thực hiện các cam kết của các cấp chính quyền.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, kỳ họp nhằm phân tích, đánh giá một cách toàn diện, nhìn nhận thẳng thắn, khách quan những tồn tại, hạn chế của thành phố Đà Nẵng thời gian qua; đồng thời, đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, vừa tập trung xử lý kịp thời các vấn đề trước mắt, vừa tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển trung hạn và lâu dài.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đề nghị các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình quan trọng gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, kế hoạch tài chính-ngân sách 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2026...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đại biểu cũng nghiên cứu, cho ý kiến và quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về đầu tư công, ngân sách, đất đai, đô thị, an sinh xã hội, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, nhất là các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tích cực đóng góp ý kiến, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo...

Báo cáo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; GRDP năm 2025 ước đạt 9,18%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, bằng 117,4% dự toán giao và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2024. Chi ngân sách địa phương được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố Đà Nẵng tiếp tục được cải thiện; lũy kế đến ngày 20/11/2025, trên địa bàn có 1.285 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD; 2.016 dự án trong nước với tổng vốn hơn 738 nghìn tỷ đồng.

Ngành dịch vụ du lịch vẫn duy trì tăng trưởng. Năm 2025, khách cơ sở lưu trú ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15%; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; một số nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tiến độ triển khai một số công trình, dự án động lực, trọng điểm còn chậm; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương trong khu vực đã xảy ra thiên tai nặng nề, gây thiệt hại lớn về kinh tế, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, sản xuất...

Kỳ họp dự kiến được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 10-12/12./.

