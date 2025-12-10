Chiều 10/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng với 442/444 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,45% tổng số đại biểu Quốc hội.

Luật quy định rõ, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác.

Trường hợp phát hiện có biến động tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỷ đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai, thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan; trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Đồng thời, Luật đã sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 31 của Luật hiện hành như sau: Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; bổ sung quy định việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 35 về tài sản, thu nhập phải kê khai của Luật hiện hành theo hướng, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Chính phủ quy định chi tiết tài sản, thu nhập phải kê khai, mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập quy định tại điều này.

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý một số quy định khác như: Quy định rõ đối tượng kê khai tại đơn vị sự nghiệp công lập từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên (tại khoản 10 Điều 1); sửa đổi, bổ sung quy định về kê khai hằng năm của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và đảng viên chuyên trách (tại khoản 12 Điều 1); sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao (tại khoản 21 Điều 1).

Đối với những nội dung khác liên quan đến dự thảo Luật, Chính phủ đã giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm như: Phạm vi sửa đổi, bổ sung; quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập là Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; về giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung; về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; về phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Cũng tại phiên họp, với 437/439 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi).

Bên cạnh đó, với 439/444 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo./.

