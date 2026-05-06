Quốc vương Charles III phê chuẩn bổ nhiệm Toàn quyền mới của Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 5/5, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo Quốc vương Charles III đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Louise Arbour, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Canada, làm Toàn quyền thứ 31 của Canada, kế nhiệm bà Mary Simon sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 7 tới.

Bà Arbour, 79 tuổi, sinh tại Montreal, Quebec, là một trong những nhân vật pháp lý và nhân quyền quốc tế nổi bật nhất của Canada.

Bà từng giảng dạy tại Trường Luật Osgoode Hall trước khi lần lượt được bổ nhiệm làm thẩm phán tại Ontario, Tòa phúc thẩm Ontario và Tòa án Tối cao Canada.

Sau khi rời Tòa án Tối cao Canada năm 2004, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, bao gồm Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền và Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về di cư quốc tế.

Đặc biệt, bà được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế với vai trò trưởng công tố viên của các tòa án hình sự quốc tế Liên hợp quốc về Nam Tư cũ và Rwanda, góp phần thúc đẩy các nỗ lực truy tố tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người và diệt chủng, trong đó có vụ truy tố cựu Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Arbour khẳng định Canada là quốc gia được định hình bởi sự đa dạng về con người, quan điểm và trải nghiệm, đồng thời cam kết phụng sự với "danh dự, sự tận tụy và chính trực."

Việc lựa chọn bà Arbour được đánh giá là quyết định mang tính biểu tượng cao trong bối cảnh Canada đang nhấn mạnh thông điệp về ổn định thể chế, pháp quyền và đoàn kết quốc gia.

Toàn quyền là đại diện của Nhà Vua Anh tại Canada, giữ vai trò phần lớn mang tính nghi lễ nhưng có các nhiệm vụ hiến định quan trọng như tuyên thệ nhậm chức cho thủ tướng và nội các, đọc Diễn văn từ Ngai vàng khai mạc Hạ viện, phê chuẩn luật, triệu tập hoặc giải tán Quốc hội, và giữ vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Canada./.

