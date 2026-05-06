Mỹ hợp tác với một số nước áp dụng "miễn thuế kỹ thuật số"

Truyền thông Mỹ ngày 5/5 cho biết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc gia hạn lệnh hoãn áp thuế thương mại điện tử với sản phẩm kỹ thuật số đang tiếp tục rơi vào bế tắc, Mỹ đang lên kế hoạch bắt tay với Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác để thúc đẩy biện pháp "miễn thuế kỹ thuật số."

Các nhà ngoại giao tại Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết trước thềm cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 6/5, triển vọng giải quyết tình trạng bế tắc giữa Mỹ với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ rất mong manh.

Trong khi đó, Washington đã tự chuẩn bị một phương án thay thế với nội dung Mỹ và một số quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ quyết định không áp thuế đối với các sản phẩm kỹ thuật số.

Miễn thuế kỹ thuật số được coi là một vấn đề thương mại quốc tế đáng chú ý đối với Hàn Quốc, đặc biệt khi Seoul hiện đang tập trung xuất khẩu các nội dung kỹ thuật số như webtoon và game.

Một nhà ngoại giao cấp cao chia sẻ rằng nếu không có sự thay đổi lập trường nào tại cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới sắp tới, Mỹ có kế hoạch thúc đẩy một hiệp định đa phương dựa trên sự ủng hộ của các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Hiện chưa thể xác nhận ngay lập tức sẽ có bao nhiêu quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới tham gia vào đề xuất miễn thuế kỹ thuật số của Mỹ.

Lệnh hoãn áp thuế thương mại điện tử, hay còn gọi là miễn thuế kỹ thuật số, được thông qua lần đầu tiên tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 1998 và đã được gia hạn định kỳ kể từ đó.

Biện pháp này cấm áp thuế đối với các hoạt động truyền dẫn điện tử xuyên biên giới như phát trực tuyến (streaming) âm nhạc, phim ảnh hay tải xuống phần mềm. Tuy nhiên, tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới diễn ra ở Cameroon vào cuối tháng 3 vừa qua, việc gia hạn lệnh tạm hoãn này đã bị thất bại. Lệnh tạm hoãn trước đó có hiệu lực đến ngày 31/3, nhưng do các cuộc đàm phán gia hạn bị đổ vỡ, cơ chế thương mại quốc tế đa phương mang tên "miễn thuế kỹ thuật số" này đã mất hiệu lực.

Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) từng chỉ trích rằng 164 quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới đã đồng ý gia hạn lệnh hoãn thuế thương mại điện tử đến cuối năm 2030 vào cuối tháng 3, nhưng Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn cản điều này, khiến chương trình nghị sự của Mỹ về việc cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới cũng không đạt được tiến triển nào./.

Chính sách thuế mới của Mỹ đẩy thương mại điện tử toàn cầu vào thế khó Bắt đầu từ ngày 29/8, quy định miễn trừ "de minimis," vốn cho phép các lô hàng trị giá 800 USD trở xuống được nhập khẩu vào Mỹ miễn thuế, sẽ chính thức bị bãi bỏ.