Thị trường tài chính, hàng hóa toàn cầu phản ứng trước kỳ vọng hòa bình Mỹ-Iran

Giá vàng, dầu và thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 6/5 khi xuất hiện tín hiệu khả quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát cũng như viễn cảnh lãi suất tiếp tục bị neo ở mức cao.

Trong phiên giao dịch ngày 6/5, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần qua. Cụ thể, vào lúc 18h10 giờ GMT ngày 6/5 (khoảng 1h10 ngày 7/5 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 4.685,23 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 27/4.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 2,8% lên 4.694,30 USD/ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD giảm 0,4%, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác cũng tăng mạnh: bạc tăng 6% lên 77,16 USD/ounce, bạch kim tăng 4,7% lên 2.044,00 USD/ounce và palladium tăng 3,3% lên 1.535,00 USD/ounce.

Phản ứng tích cực của thị trường xuất hiện sau khi Iran cho biết đang xem xét một đề xuất hòa bình mới từ Mỹ, theo đó các bên tạm gác các vấn đề phức tạp như chương trình hạt nhân để tập trung chấm dứt xung đột tại Vùng Vịnh. Sự lạc quan này cũng làm dịu lo ngại về lạm phát và tác động đến lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia.

Trái ngược với giá vàng, giá dầu thế giới đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua trong phiên ngày 6/5, trong bối cảnh thị trường lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 8,60 USD (7,83%) xuống 101,27 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 7,19 USD (7,03%) xuống 95,08 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent đã xuyên thủng mốc 100 USD/thùng, chạm đáy 96,75 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ ngày 22/4.

Những bước tiến mới trong đàm phán hòa bình là nguyên nhân chính khiến giá dầu hạ nhiệt. Một nguồn tin từ Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, tiết lộ Mỹ và Iran đang tiến tới hoàn tất một biên bản ghi nhớ (MOU) dài 1 trang.

Các chuyên gia lưu ý rằng dù eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại, việc bình thường hóa hoàn toàn dòng chảy dầu toàn cầu có thể mất từ 6-8 tuần. Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho thấy dự trữ dầu thô và nhiên liệu tiếp tục giảm, với dự trữ dầu thô Mỹ giảm 2,3 triệu thùng xuống còn 457,2 triệu thùng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Mỹ đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 6/5, với Dow Jones tăng 612,34 điểm (1,24%) lên 49.910,59 điểm, S&P 500 tăng 105,90 điểm (1,46%) lên 7.365,12 điểm và Nasdaq Composite tăng 512,81 điểm (2,02%) lên 25.838,94 điểm. Lĩnh vực công nghiệp và công nghệ dẫn đầu đà tăng, trong khi năng lượng và tiện ích đi xuống do giá dầu giảm mạnh.

Nvidia vượt qua Microsoft trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Ngoài các yếu tố địa chính trị, mùa công bố báo cáo tài chính quý cũng góp phần hỗ trợ thị trường, khi khoảng 85% công ty S&P 500 vượt kỳ vọng lợi nhuận và 77% vượt kỳ vọng doanh thu. Các cổ phiếu nổi bật như Advanced Micro Devices, Supermicro, Uber, CVS Health, Walt Disney đều tăng mạnh. Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm tháng 4 tại Mỹ, dự kiến công bố ngày 8/5, để đánh giá sức khỏe kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng ngập sắc xanh. Khép phiên giao dịch ngày 6/5, chỉ số FTSE 100 tại sàn London (Anh) tăng 2,2% lên 10.438,66 điểm; chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 2,9% lên mức 8.299,42 điểm; chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) cũng tăng 2,1% và đóng cửa ở mức 24.918,69 điểm.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 4,1% lên 61.937,78 điểm vào sáng 7/5, hưởng lợi từ đà tăng của cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall và kỳ vọng về sự ổn định kinh tế khu vực.

Đồng yen đang được các nhà đầu tư theo dõi sát sao sau các đồn đoán về khả năng can thiệp của Chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ đồng nội tệ này./.

