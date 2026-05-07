Israel kéo dài thời gian cảnh báo tên lửa tại miền Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/5 thông báo sẽ kéo dài thời gian cảnh báo từ lúc còi báo động vang lên đến khi người dân phải trú ẩn an toàn tại một số cộng đồng ở miền Bắc Israel, trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bắt đầu từ 7/5, thời gian phản ứng tại 46 cộng đồng sẽ được tăng từ 30 giây lên 45 giây. Tại 3 cộng đồng khác, thời gian này sẽ được kéo dài lên 60 giây.

Thiếu tướng Shay Klepper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của IDF, cho biết đây là một phần của quy trình “có trật tự và có trách nhiệm,” dựa trên kinh nghiệm tích lũy trong thời gian qua.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh miền Bắc Israel tiếp tục ghi nhận nhiều vụ báo động an ninh liên quan đến xung đột tại biên giới với Liban.

Trong những tuần gần đây, nhiều cộng đồng ở miền Bắc Israel tiếp tục ghi nhận các đợt báo động mới, khi lực lượng Hezbollah thực hiện các vụ tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái sang miền Bắc Israel.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Liban ngày 6/5 đưa tin lực lượng Israel đã không kích vào nhà của thị trưởng thị trấn nhỏ Zellaya ở thung lũng Beqaa, miền Đông Liban.

Các nguồn tin cho biết phụ nữ và trẻ em nằm trong số người thương vong. Trước đó, Bộ Y tế Liban thông báo có 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ không kích tại khu vực này.

IDF hiện chưa đưa ra bình luận cụ thể về vụ tấn công. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán đối với Zellaya cùng 11 ngôi làng khác trong khu vực.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện các báo cáo ban đầu về các cuộc không kích nhằm vào ngôi làng này, trong khi các thông tin chính thức về thương vong được công bố vào buổi chiều./.

Mỹ và Israel cân nhắc tấn công đáp trả Iran sau vụ UAE bị tấn công Mỹ và Israel đang cân nhắc các phương án tấn công quân sự nhằm vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở năng lượng của Iran, sau khi Tehran tiến hành đòn tấn công trực tiếp vào UAE.

​