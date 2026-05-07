Iran khẩn trương khôi phục hạ tầng dầu khí giữa căng thẳng ở eo biển Hormuz

Iran đã bắt đầu khôi phục các cơ sở dầu khí bị hư hại trong xung đột với Mỹ và Israel trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gây lo ngại về an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran, Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad nêu rõ nước này đã bắt đầu khôi phục các cơ sở dầu khí bị hư hại trong cuộc xung đột, đồng thời ưu tiên đưa các hạ tầng quan trọng trở lại hoạt động sớm nhất có thể.

Giám đốc Công ty Khí đốt Quốc gia Iran Saeed Tavakoli xác nhận 4 trạm xử lý khí đốt tại mỏ Nam Pars đã bị hư hại trong xung đột, đồng thời cho biết công tác khôi phục hiện đã được bắt đầu.

Liên quan vụ nổ và hỏa hoạn gần đây trên tàu hàng HMM Namu treo cờ Panama, do hãng vận tải biển HMM của Hàn Quốc khai thác, xảy ra tại eo biển Hormuz, Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/5 cho biết đã cử nhóm điều tra tới thành phố Dubai của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết con tàu hiện đang được kéo về cảng ở Dubai để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, bộ trên xác nhận "chưa có thương vong" trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, bao gồm 6 người Hàn Quốc và 18 người nước ngoài.

Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc Tehran có liên quan vụ việc trên tàu hàng HMM Namu, đồng thời nhấn mạnh cần chờ kết quả điều tra đáng tin cậy.

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tiếp tục biến động, Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày quyết định giữ nguyên giá trần đối với các mặt hàng nhiên liệu trong nước ở tuần thứ ba liên tiếp nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt và kiềm chế lạm phát.

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc cho biết nước này dự kiến nhập khẩu khoảng 210 triệu thùng dầu thô trong giai đoạn từ tháng Năm đến tháng Bảy, tương đương khoảng 80% mức trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Nguồn cung chủ yếu sẽ đến từ Saudi Arabia, Mỹ và UAE. Bộ cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm nguồn cung nguyên liệu công nghiệp thay thế./.

