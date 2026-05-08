Thế giới

Trung Đông

Israel và Liban sẽ nối lại đàm phán hòa bình tại Washington

Vòng đàm phán hòa bình tại Washington sẽ là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên, vốn không có quan hệ ngoại giao và nhiều thập niên không đối thoại trực tiếp.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức Mỹ ngày 7/5 cho biết Israel và Liban sẽ tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Washington (Mỹ) trong hai ngày 14-15/5, bất chấp vụ không kích mới của Israel vào thủ đô Beirut.

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên, vốn không có quan hệ ngoại giao và nhiều thập niên không đối thoại trực tiếp.

Trước đó, một cuộc không kích của Israel đêm 6/5 vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban đã khiến một chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan của Phong trào Hezbollah thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào khu vực này trong gần một tháng qua.

Cũng trong ngày 6/5, Bộ Y tế Liban ghi nhận ít nhất 11 người khác đã thiệt mạng trong các đợt không kích trải dài khắp miền Nam và miền Đông nước này, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ.

Tại vòng đàm phán gần nhất ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần và bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun.

Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 17/4 nhưng Israel vẫn khẳng định họ có quyền tấn công các "mối đe dọa trực tiếp" từ Hezbollah.

Mới đây, ngày 6/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam tuyên bố Liban không theo đuổi bình thường hóa quan hệ với Israel mà hướng tới hòa bình, nhưng hoàn cảnh hiện tại chưa đủ chín muồi để nói về các cuộc gặp cấp cao.

Ông nhấn mạnh yêu cầu tối thiểu của Liban là một lịch trình cụ thể cho việc Israel rút quân và Chính phủ Liban thu hồi vũ khí đưa về dưới sự kiểm soát của nhà nước, ám chỉ đến việc giải giáp lực lượng Hezbollah ở miền Nam.

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các đợt giao tranh từ đầu tháng Ba đến nay giữa Israel và Hezbollah đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người tại Liban phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đàm phán hòa bình #xung đột Trung Đông Israel Liban Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.