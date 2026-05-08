Israel và Liban sẽ nối lại đàm phán hòa bình tại Washington

Một quan chức Mỹ ngày 7/5 cho biết Israel và Liban sẽ tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Washington (Mỹ) trong hai ngày 14-15/5, bất chấp vụ không kích mới của Israel vào thủ đô Beirut.

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên, vốn không có quan hệ ngoại giao và nhiều thập niên không đối thoại trực tiếp.

Trước đó, một cuộc không kích của Israel đêm 6/5 vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban đã khiến một chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan của Phong trào Hezbollah thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào khu vực này trong gần một tháng qua.

Cũng trong ngày 6/5, Bộ Y tế Liban ghi nhận ít nhất 11 người khác đã thiệt mạng trong các đợt không kích trải dài khắp miền Nam và miền Đông nước này, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ.

Tại vòng đàm phán gần nhất ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần và bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun.

Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 17/4 nhưng Israel vẫn khẳng định họ có quyền tấn công các "mối đe dọa trực tiếp" từ Hezbollah.

Mới đây, ngày 6/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam tuyên bố Liban không theo đuổi bình thường hóa quan hệ với Israel mà hướng tới hòa bình, nhưng hoàn cảnh hiện tại chưa đủ chín muồi để nói về các cuộc gặp cấp cao.

Ông nhấn mạnh yêu cầu tối thiểu của Liban là một lịch trình cụ thể cho việc Israel rút quân và Chính phủ Liban thu hồi vũ khí đưa về dưới sự kiểm soát của nhà nước, ám chỉ đến việc giải giáp lực lượng Hezbollah ở miền Nam.

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các đợt giao tranh từ đầu tháng Ba đến nay giữa Israel và Hezbollah đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người tại Liban phải rời bỏ nhà cửa./.

Ít nhất 7 người thương vong trong đợt không kích mới nhất vào Liban Các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hiện nay.